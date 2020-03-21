У суботу, 21 березня, виповнилося 70 років скандальному російському політикові, міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову.

OBOZREVATEL зібрав головне про його життя, а також найгучніші цитати політика (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Скандальному Лаврову виповнилося 70 Слово і діло

Хто такий Лавров:

Лавров народився 21 березня 1950 року в Москві (тоді ще СРСР). Він є російським державним і політичним діячем, дипломатом.

Також він – міністр закордонних справ РФ з 9 березня 2004 року (виконуючий обов'язки з 7 до 12 травня 2004, з 8 до 12 травня 2008, з 8 до 21 травня 2012, з 8 до 18 травня 2018 і з 15 до 21 січня 2020 року).

Лавров – постійний член Ради Безпеки Російської Федерації, надзвичайний і повноважний посол, заслужений працівник дипломатичної служби РФ (2004) і повний кавалер ордену "За заслуги перед Вітчизною".

Найгучніші і скандальні цитати політика:

Так, в лютому Лавров виступив з гнівним спічем про Другу світову війну в Раді з прав людини ООН. У ньому він робив відсилання до теми декомунізації в Україні і безпідставно звинувачував чужу державу та Європу загалом в оскверненні пам'яті про події 1939-1945 років.

Політик заявив, що цивілізована Європа нібито "сором'язливо мовчить, спостерігаючи блюзнірську "війну" з пам'ятниками і меморіалами на честь тих, хто ціною життя врятував народи континенту від повного винищення". Очевидно, він мав на увазі Україну, де демонтують пам'ятники радянськими діячам, звеличеним пропагандою тієї епохи.

Тоді ж міністр закордонних справ РФ грубо повівся з грузинськими журналістками, відштовхнувши їх і назвавши "хворими дівчатками".

А в кінці 2019 року він заявив, що "авторитетні західні політики" давно зрозуміли, що нібито Крим є частиною РФ.

Також політик "запам'ятався" своєю фразою "Деб*ли, бл*дь", яку озвучив під час конференції з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Аделем аль-Джубейром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося відео, на якому Лавров нібито розплакався на церемонії відкриття пам'ятника героям Блокади в Ізраїлі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.