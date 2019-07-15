Лаврова і Шойгу на пенсію? Бєлковський заявив про радикальні перестановки в Кремлі

Президент Росії Володимир Путін незабаром може змінити главу міністерства закордонних справ Сергія Лаврова і міністра оборони – Сергія Шойгу.

Місце Лаврова може зайняти нинішній керівник кремлівської адміністрації Антон Вайно, а Шойгу – генерал і губернатор Тульської області Олексій Дюмін, написав у своєму телеграм-каналі російський політтехнолог Станіслав Бєлковський.

"Лавров, якому в березні 2020 року минає 70 років, отримає вагомий втішний приз. Корпорація професіоналів похилого віку, яка нині управляє МЗС РФ, втомилася не тільки фізично, а й ментально. Їм нерідко доводиться озвучувати тези, з якими вони повністю або частково не згодні. Подібна двозначність вкрай виснажлива", – поіронізував він.

Сергій Шойгу і Сергій Лавров ТВ Центр

За словами політтехнолога, Вайно – професійний дипломат, який розпочинав кар'єру в посольстві РФ у Японії, одне з найбільш довірених осіб Путіна. У разі його переходу на пост глави МЗС, його крісло може зайняти Валентина Матвієнко. Вона чинний спікер Ради Федерації.

"Або ж її відправлять послом у велику східну країну, Китай або Японію. Позицію Матвієнко треба звільняти для генерала армії і нинішнього міністра оборони Сергія Шойгу. Новим міністром відомства може стати генерал Олексій Дюмін (у 2017-му році Дюмін входив до трійки ймовірних наступників президента РФ. – ред)", – припустив політолог.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії заговорили про жорстке падіння довіри до Путіна. Причиною цього названа жорстка конфронтація і війна з Україною, яку російський президент не може ніяк закінчити.

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