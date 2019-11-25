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25 листопада • оновлено в 05:41
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"Краще бути червоним, ніж мертвим": у Путіна згадали перший провал Росії в ООН

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров згадав про скандальну ситуацію в ООН, коли постпреда СРСР Олега Трояновського облили фарбою.

Про це він розповів у сторіччя з дня народження радянського дипломата. Відповідне відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Міністр процитував "перший мем у колах ООН" – жарт, який Трояновський виголосив на засіданні Генасамблеї ООН у 1980 році в розпал "холодної війни", коли його облили червоною фарбою, що символізує кров.

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Сергій Лавров

Сергій Лавров

"Трояновський тоді вимовив фразу, яка згодом стала "мемом" у колах ООН: "Better red than dead" – "Краще бути червоним, ніж мертвим", – сказав він.

Лавров також зазначив, що Трояновський був доволі спритним дипломатом, і його якості "виявлялися як у дрібних, так й у найсерйозніших справах".

Олег Трояновський

Олег Трояновський

Вести

Як писав OBOZREVATEL, 14 листопада третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Рішення було прийнято, незважаючи на прямі погрози росіян.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Теги
ООН скандали видео політика Новини Росії
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
А где вислоухая перемога в данном случае?
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