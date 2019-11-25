"Краще бути червоним, ніж мертвим": у Путіна згадали перший провал Росії в ООН

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров згадав про скандальну ситуацію в ООН, коли постпреда СРСР Олега Трояновського облили фарбою.

Про це він розповів у сторіччя з дня народження радянського дипломата. Відповідне відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Міністр процитував "перший мем у колах ООН" – жарт, який Трояновський виголосив на засіданні Генасамблеї ООН у 1980 році в розпал "холодної війни", коли його облили червоною фарбою, що символізує кров.

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Сергій Лавров

"Трояновський тоді вимовив фразу, яка згодом стала "мемом" у колах ООН: "Better red than dead" – "Краще бути червоним, ніж мертвим", – сказав він.

Лавров також зазначив, що Трояновський був доволі спритним дипломатом, і його якості "виявлялися як у дрібних, так й у найсерйозніших справах".

Олег Трояновський Вести

Лавров про радянському постпреда в ООН Троянівському: Одного разу в будівлі ООН він було облито червоною фарбою. Трояновський тоді вимовив фразу, яка згодом стала "мемом" в колах ООН: "Better red than dead" - "Краще бути червоним, ніж мертвим" pic.twitter.com/NQHO1d0Epl - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) November 24, 2019

Як писав OBOZREVATEL, 14 листопада третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Рішення було прийнято, незважаючи на прямі погрози росіян.

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