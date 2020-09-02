Лавров заявив про "екстремістів із України" у Білорусі й почав погрожувати

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, нібито на території Білорусі, де проходять протести, перебуває до двох сотень натренованих "екстремістів, які пройшли підготовку в Україні".

За його словами, це підтверджена інформація і Кремль збирається відповісти на спроби "відірвати Білорусь від РФ". Таким випадом на адресу України він відзначився після переговорів 2 вересня з білоруським колегою Володимиром Макєєв, передають РИА Новости.

"У Москви є підтверджена інформація про те, що дестабілізацією ситуації в Білорусі керують із території України. Там є "тризуб Степана Бандери", "С14", Національний корпус, Правий сектор. Всі ці структури активно займаються провокуванням радикальних дій у Мінську та інших містах Білорусі", – висловився Лавров.

Крім того, він висловив переконання, нібито в Україні існують табори "з підготовки таких екстремістів". Зокрема, у Волинській та Дніпропетровській областях. Тоді як у Білорусі зараз перебувають до "200 членів подібних угруповань".

Глава МЗС РФ запевнив, що інформація про таке не потрапляє на сторінки газет, оскільки ці люди не роздають коментарів російським і білоруським ЗМІ, натомість вони дуже зацікавлені в тому, щоб мирні протести в сусідній країні "зірвалися в конфронтаційну спіраль".

"Всі ці структури фінансують відповідні заходи, нацьковують тих, кого вони вважають перспективними екстремістськими лідерами, до того, щоб вони вносили силові елементи в те, що відбувається під час демонстрацій у білоруській столиці" , – перерахував Лавров.

Він заявив, що спецслужби РФ і Білорусі, які перебувають у контакті одна з одною, "займуться цим більш предметно".

"Ті, хто намагаються всіма правдами і неправдами спровокувати заворушення, порушення законів, вони прекрасно розуміють, що такий національний діалог залишить їх на узбіччі історії. Тому вони і намагаються звести все до екстремістських провокацій, спровокувати правоохоронців. Ми будемо категорично припиняти подібні спроби, а особливо спроби використовувати багатосторонні структури, в яких Росія і Білорусь беруть участь, щоб такими провокаціями займатися", – анонсував Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що в разі значного загострення ситуації на території Білорусі, куди зайшли військові РФ, українська розвідка не виключає можливості виникнення загрози для України з півночі.

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