Лавров відповів на заяви Заходу про Навального і назвав німців "хамами"

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заяви західних політиків щодо затримання опозиціонера Олексія Навального спробою відвернути увагу від "глибокої кризи" у своїх країнах.

А поведінку Німеччини стосовно його країни – "хамською". Про це він сказав під час пресконференції за підсумками діяльності російського МЗС 2020 року, передає ТАСС.

"Ми бачили, як вхопилися за вчорашню новину про повернення Навального в РФ. Прямо відчувається, з якою радістю йдуть коментарі під копірку. З радістю, тому що це дозволяє західним політикам думати, що вони у такий спосіб зможуть відвернути увагу від глибокої кризи, в якій опинилася ліберальна модель розвитку", – заявив Лавров.

За його словами, Німеччина в ситуації довкола Навального нібито взагалі "поводиться з Росією по-хамськи".

"Говорити з Москвою в такому тоні не можна", – цитують його слова РИА Новости.

Також Лавров вважає, що Захід "злякався" перед РФ, відмовившись передати росіянам результати аналізів Олексія Навального щодо отруєння.

"Злякалися, напевно, але не треба з РФ робити осіб із недостатнім розумовим розвитком", – підсумував він.

Нагадаємо, що українські та західні політики й правозахисники відреагували на затримання в РФ опозиційного російського політика Олексія Навального, оприлюднивши свої звернення з цього приводу.

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