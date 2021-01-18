Лавров відповів на заяви Заходу про Навального і назвав німців "хамами"
Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заяви західних політиків щодо затримання опозиціонера Олексія Навального спробою відвернути увагу від "глибокої кризи" у своїх країнах.
А поведінку Німеччини стосовно його країни – "хамською". Про це він сказав під час пресконференції за підсумками діяльності російського МЗС 2020 року, передає ТАСС.
"Ми бачили, як вхопилися за вчорашню новину про повернення Навального в РФ. Прямо відчувається, з якою радістю йдуть коментарі під копірку. З радістю, тому що це дозволяє західним політикам думати, що вони у такий спосіб зможуть відвернути увагу від глибокої кризи, в якій опинилася ліберальна модель розвитку", – заявив Лавров.
За його словами, Німеччина в ситуації довкола Навального нібито взагалі "поводиться з Росією по-хамськи".
"Говорити з Москвою в такому тоні не можна", – цитують його слова РИА Новости.
Також Лавров вважає, що Захід "злякався" перед РФ, відмовившись передати росіянам результати аналізів Олексія Навального щодо отруєння.
"Злякалися, напевно, але не треба з РФ робити осіб із недостатнім розумовим розвитком", – підсумував він.
Нагадаємо, що українські та західні політики й правозахисники відреагували на затримання в РФ опозиційного російського політика Олексія Навального, оприлюднивши свої звернення з цього приводу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 січня Олексій Навальний повернувся з Німеччини в Росію через чотири місяці відсутності. Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво".
Він перебував в одному з поліцейських відділень міста Химки в Московській області, куди спершу до нього не пускали адвокатів. Водночас Україна зібралася звернутися до ПАРЄ щодо затримання Навального.