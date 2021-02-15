Лавров видав нову заяву про розрив з ЄС, в організації відреагували

Росія буде готова обговорювати з Європейським Союзом всі проблеми, що накопичилися між сторонами, якщо Брюссель "припинить розривати відносини" між ними.

Про це сказав міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, пише ТАСС. Таку заяву він зробив за підсумками переговорів із главою МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

"Ми готові обговорювати проблеми. Коли це відповідає, зокрема, інтересам РФ, ми взаємодіємо і з питань зміни клімату, і з навколишнього середовища. Але каркас цих відносин був свідомо зруйнований за ініціативою Брюсселя", – заявив російський дипломат.

За його словами, відновлювати чи ні відносини, "вибір за Євросоюзом".

"Якщо він вирішить, що все-таки відносини потрібно відновлювати й повернути назад дії по їхньому розриву, про які я згадав, ми будемо до цього теж готові", – сказав Лавров.

Серед нібито порушень при "потуранні Брюсселя" він назвав "нападки на російську мову і культуру" в Прибалтиці, Україні та низці інших країн.

Водночас Лавров заявив, що РФ має намір продовжувати розвивати взаємовигідні відносини з Європою, де у Москви "багато друзів і однодумців".

"Не треба плутати Євросоюз з Європою. Ми нікуди з Європи не йдемо. У нас в Європі багато друзів, багато однодумців. Ми з ними будемо продовжувати розвивати взаємовигідні відносини", – сказав він.

Зі свого боку речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано на брифінгу Єврокомісії сказав, що "не бачить сенсу коментувати кожну конкретну заяву глави МЗС РФ", пише "Європейська правда".

"Що справді важливо – це дії та поведінка Росії", – зауважив він.

Політик додав, що питання відносин з РФ міністри закордонних справ країн-членів планують обговорити на зустрічі 22 лютого.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що глава МЗС РФ заявив про те, що Росія готова розірвати відносини з Євросоюзом у разі введення нових санкцій. Однак пізніше прессекретар президента Дмитро Пєсков сказав, що слова міністра спотворили.