Лавров самоізолювався через коронавірус

Юрій Сергієнко Новини Росії 17:23, 27.10.2020 Оновлено: 17:33, 27.10.2020

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пішов на самоізоляцію після контактів із зараженими коронавірусом.

Через це заплановані візити й зустрічі глави відомства перенесено, повідомляють РИА Новости з посиланням на МЗС.

"Через контакт із зараженим COVID-19 Сергій Лавров перебуватиме на самоізоляції", – уточнили в міністерстві.

Також у МЗС додали, що почувається Лавров добре.

За даними на 27 жовтня, у Росії зафіксовано 1 547 774 випадки коронавірусу. Водночас одужали 1 158 940 пацієнтів і 26 589 померли.

Статистика захворюваності на коронавірус у Росії.
worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус було виявлено в російської співачки Земфіри. 44-річна виконавиця самостійно звернулася до лікарів і здала тест на COVID-19.

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