Лавров самоізолювався через коронавірус
Міністр закордонних справ контактував із зараженими
Тепер усі зустрічі з його участю перенесено
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пішов на самоізоляцію після контактів із зараженими коронавірусом.
Через це заплановані візити й зустрічі глави відомства перенесено, повідомляють РИА Новости з посиланням на МЗС.
"Через контакт із зараженим COVID-19 Сергій Лавров перебуватиме на самоізоляції", – уточнили в міністерстві.
Також у МЗС додали, що почувається Лавров добре.
За даними на 27 жовтня, у Росії зафіксовано 1 547 774 випадки коронавірусу. Водночас одужали 1 158 940 пацієнтів і 26 589 померли.
Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус було виявлено в російської співачки Земфіри. 44-річна виконавиця самостійно звернулася до лікарів і здала тест на COVID-19.