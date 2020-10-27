Лавров самоізолювався через коронавірус

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пішов на самоізоляцію після контактів із зараженими коронавірусом.

Через це заплановані візити й зустрічі глави відомства перенесено, повідомляють РИА Новости з посиланням на МЗС.

"Через контакт із зараженим COVID-19 Сергій Лавров перебуватиме на самоізоляції", – уточнили в міністерстві.

Також у МЗС додали, що почувається Лавров добре.

За даними на 27 жовтня, у Росії зафіксовано 1 547 774 випадки коронавірусу. Водночас одужали 1 158 940 пацієнтів і 26 589 померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус було виявлено в російської співачки Земфіри. 44-річна виконавиця самостійно звернулася до лікарів і здала тест на COVID-19.