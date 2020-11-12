Лавров розповів, чого Росія чекає від приходу Байдена до влади

Після приходу до влади в США Джо Байдена не варто розраховувати на революційні зміни в політиці Білого дому відносно Росії.

Як заявив на онлайн-пресконференції міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, він очікує схожого відношення від США до Кремля, як за часів Барака Обами.

"На російському напрямку, відверто кажучи, наші політологи – і я з ними в цілому згоден – будь-яких революційних змін не очікують", – сказав він.

За словами Лаврова, зараз Америка знаходиться в розколотому стані, і зовнішня політика Білого дому на російському напрямку може стати моментом, який згуртує громадян.

"Я сподіваюся, що ставлення до Світової організації торгівлі при будь-якому президенті буде більш конструктивним. І що США не будуть блокувати роботу СОТ, намагатися підмінити її ситуативними двосторонніми угодами", – додав глава МЗС РФ.

Як писав OBOZREVATEL, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що якщо Байден вибере рішучу політику по відношенню до країни-агресора Росії, не варто очікувати, що Кремль швидко забереться з Донбасу.