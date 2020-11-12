Лавров розповів, чого Росія чекає від приходу Байдена до влади

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новини Росії
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  • Лавров чекає від Байдена схожого відношення до РФ, як за часів Обами

  • Він вважає, що будь-яких революційних змін не буде

  • За словами глави МЗС РФ, зовнішня політика Білого дому на російському напрямку може згуртувати "розколоту" Америку

Лавров чекає від Байдена схожого відношення до РФ, як за часів Обами

Після приходу до влади в США Джо Байдена не варто розраховувати на революційні зміни в політиці Білого дому відносно Росії.

Як заявив на онлайн-пресконференції міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, він очікує схожого відношення від США до Кремля, як за часів Барака Обами.

"На російському напрямку, відверто кажучи, наші політологи – і я з ними в цілому згоден – будь-яких революційних змін не очікують", – сказав він.

За словами Лаврова, зараз Америка знаходиться в розколотому стані, і зовнішня політика Білого дому на російському напрямку може стати моментом, який згуртує громадян.

"Я сподіваюся, що ставлення до Світової організації торгівлі при будь-якому президенті буде більш конструктивним. І що США не будуть блокувати роботу СОТ, намагатися підмінити її ситуативними двосторонніми угодами", – додав глава МЗС РФ.

Як писав OBOZREVATEL, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що якщо Байден вибере рішучу політику по відношенню до країни-агресора Росії, не варто очікувати, що Кремль швидко забереться з Донбасу.

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