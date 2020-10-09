Лавров – про санкції за Навального: все зрозуміло, ми обідати. Відео

Міністр закордонних справ Данії заявив, що країна приєднається до санкцій через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. У відповідь на це глава МЗС РФ Сергій Лавров запитав у журналістів, чи все їм зрозуміло, а потім відразу оголосив, що вони відправляються на обід.

Відео реакції російського міністра оприлюднило видання KP.RU (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Як тільки глава МЗС Данії Йеппе Кофод закінчив виступ на брифінгу словами "Ми, звісно ж, приєднаємося до санкцій проти цих людей", Лавров сказав: "Почули? Все зрозуміло?".

Журналісти відповіли, що їм все зрозуміло. Після цього глава МЗС РФ сказав: "Ми підемо обідати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Франція і Німеччина внесли в санкцій список, який передадуть на розгляд партнерам по ЄС в зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального, дев'ять російських офіційних осіб.

Зокрема, під обмежувальні заходи потраплять люди з адміністрації президента Росії Володимира Путіна.