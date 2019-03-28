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"Лавку не підібрали?" Путіна знову висміяли в мережі через зріст

1.8тЧитати матеріал російською

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков подарував лідеру Росії Володимиру Путіну цуценя породи тайган і орловського скакуна. Мережа відреагувала насмішками.

Тварин Путіну презентували під час його офіційного візиту до Бішкеку, який відбувся у четвер, 28 березня. Відповідними фото і відео поділився в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Цуценя по кличці Шерхан – предcтавник місцевої породи собак, яка є сумішшю хорта і вовкодава", – пояснив журналіст.

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Путін і Жеенбеков

Путін і Жеенбеков

Twitter Дмитро Смирнов

Президент погодував скакуна, однак залізти на нього так і не ризикнув. У мережі реакція Путіна викликала глузування. Користувачі припустили, що йому для цього потрібен був табурет, натякаючи на зріст лідера РФ.

"Дід весь труситься від страху", "Чому Путін не сів на коня? Лавку не підібрали?", "Нацлідер не зміг покататися на подарунку, оскільки організатори пожлобилися на табуреточку", "Пора обдарованому відкривати звіринець", "В обмін на 30 мільйонів халявних баксів із російського бюджету","А чого не заліз? Табуретки не було?" – написали в коментарях.

"Лавку не підібрали?" Путіна знову висміяли в мережі через зріст
"Лавку не підібрали?" Путіна знову висміяли в мережі через зріст
"Лавку не підібрали?" Путіна знову висміяли в мережі через зріст
"Лавку не підібрали?" Путіна знову висміяли в мережі через зріст

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов подарував Путіну цуценя алабая на честь Дня ангела.

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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
Хуйло - воно і в Африці хуйло.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Теперь хохлики внимание, "беременный" Порошенко) https://ria.ru/20190328/1552175152.html
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
Снова проходил мимо, вафлік, проходя - проході
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Всё искал кто же и в какой сети высмеял Президента РФ. Из людей не нашёл никого, лишь только горстку чубатого сброда и шароварного биомусора.
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