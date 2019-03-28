"Лавку не підібрали?" Путіна знову висміяли в мережі через зріст

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков подарував лідеру Росії Володимиру Путіну цуценя породи тайган і орловського скакуна. Мережа відреагувала насмішками.

Тварин Путіну презентували під час його офіційного візиту до Бішкеку, який відбувся у четвер, 28 березня. Відповідними фото і відео поділився в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Цуценя по кличці Шерхан – предcтавник місцевої породи собак, яка є сумішшю хорта і вовкодава", – пояснив журналіст.

Путін і Жеенбеков Twitter Дмитро Смирнов

Президент погодував скакуна, однак залізти на нього так і не ризикнув. У мережі реакція Путіна викликала глузування. Користувачі припустили, що йому для цього потрібен був табурет, натякаючи на зріст лідера РФ.

"Дід весь труситься від страху", "Чому Путін не сів на коня? Лавку не підібрали?", "Нацлідер не зміг покататися на подарунку, оскільки організатори пожлобилися на табуреточку", "Пора обдарованому відкривати звіринець", "В обмін на 30 мільйонів халявних баксів із російського бюджету","А чого не заліз? Табуретки не було?" – написали в коментарях.

"Не бійся, не бійся": Путін, орловський скакун з морквою і полохливий щеня Шерхан pic.twitter.com/Yd0PsZAhaF - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 28 березня 2019 р

Жеенбеков подарував президенту Путіну орловського скакуна і цуценя киргизької породи Тайган: "Щеня по кличці Шерхан - представник місцевої породи собак, яка є сумішшю хорта і вовкодава" pic.twitter.com/8XzWcFqeXD - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 28 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов подарував Путіну цуценя алабая на честь Дня ангела.

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