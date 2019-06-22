"Лапою по морді": пропагандистка Кремля по-хамськи виправдала Путіна

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян виправдала політику президента РФ Володимира Путіна стосовно Грузії.
Симоньян висловилася, що її вражає здивування реакцією Росії на "безлад в Грузії". Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter, присвятивши цій темі цілих три твіти:
— Що буде робити мирний ведмідь, якщо його тикати палицею в бочину? Шльопне лапою по морді, мало турбуючись про ваш модний європейський макіяж. Ось і не треба тикати палицею. І взагалі тикати. Треба на 'ви' і ввічливо. Як ми любимо.
Маргарита Симоньян
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— Це реакція на цілком офіційні висловлювання грузинської президентки, яка дозволила собі натурально грубіянити. Як в Росії інстинктивно реагують на хамство всіх, хто тут народився, знайоме з дитинства. Правильно — у гарбуз.
— Дивує здивування реакцією Росії на безлад у Грузії. По-перше, це реакція не "на грузинські протести". Плювали всі на грузинські протести з високої вежі кутової, де повітря свіже і де часом — далі за текстом".
Що буде робити мирний ведмідь, якщо його тикати палицею в бочину? Шльопне лапою по морді, мало турбуючись про вашому модному європейському макіяжі.- Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 22 червня 2019 р
Ось і не треба тикати палицею. І взагалі тикати. Треба на 'ви' і ввічливо. Як ми любимо.
Це реакція на цілком офіційні висловлювання грузинської Президентша, яка дозволила собі натурально грубіянити.- Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 22 червня 2019 р
Як в Росії інстинктивно реагують на хамство всім, тут народилися, знайоме з дитинства. Правильно - на гарбуз.
Дивує здивування реакцією Росії на бардак в Грузії.- Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 22 червня 2019 р
По-перше, це реакція не 'на грузинські протести'. Плювали всі на грузинські протести з високої вежі кутовий, де повітря свіже і де часом - далі за текстом.
Як писав OBOZREVATEL, в Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.
Скандал виник через запрошення в країну російської делегації на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я.
В ході протестів опозиція штурмувала парламент, і учасники мітингу увірвалися в будівлю.
За даними міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень в Тбілісі постраждали 240 учасників акції і 80 поліцейських.
Пізніше Володимир Путін підписав указ, заборонивши російським авіакомпаніям здійснювати повітряні перевезення громадян з Росії в Грузію з 8 липня, а туристичним операторам та агентам не продавати путівки в країну.
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