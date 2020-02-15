Російські артисти, які підтримали агресію президента Володимира Путіна щодо України, не можуть нести меседжі культури, а тільки пропаганду війни та поневірянь.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав український продюсер Ігор Кондратюк. За його словами, ні Валерій Меладзе, ні Олександр Сєров, які хочуть гастролювати в Україні, не засудили російську агресію, а значить, підтримують її (повне інтерв’ю з Ігорем Кондратюком читайте тут).

Ігор Кондратюк розкритикував російських артистів

"Відколи російські артисти підтримали агресію Путіна, вони перестали існувати для мене як Homo sapiens. У них немає мізків. Я не радикал, не забіяка, сприймаю світ загалом позитивно та в кольорі. І я толерантний до переважної більшості людей та їхніх вчинків. Але коли хворий на голову глава твоєї держави веде війну з колись дружньою країною, жертвами якої стали вже 13 тисяч осіб, а ти ні гу-гу – ти виглядаєш як лайно. І нуль як людина. Я можу це сказати усім російським гастролерам в очі. Я не бачив жодного пікетувальника з-поміж тих, хто зараз рветься в Україну, які б стояли й закликали Путіна забрати свої війська з Донбасу й Криму. Я бачив Шендеровича і чув слова вибачення Лії Ахеджакової перед Україною та українцями. Але я не бачив жодного посту від Кіркорова, який носить перстень із головою фюрера", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський співак Олександр Сєров, який в листопаді 2017 року виступав у Криму, має намір звернутися до Верховної Ради з проханням дозволити йому приїхати до України.

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