Головна Новини
15 лютого • оновлено в 11:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Лайно без мізків!" Кондратюк жорстко пройшовся по російських артистах-фанатах Путіна

1.7т
Читати матеріал російською

Російські артисти, які підтримали агресію президента Володимира Путіна щодо України, не можуть нести меседжі культури, а тільки пропаганду війни та поневірянь.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав український продюсер Ігор Кондратюк. За його словами, ні Валерій Меладзе, ні Олександр Сєров, які хочуть гастролювати в Україні, не засудили російську агресію, а значить, підтримують її (повне інтерв’ю з Ігорем Кондратюком читайте тут).

Ігор Кондратюк розкритикував російських артистів

Ігор Кондратюк розкритикував російських артистів

"Відколи російські артисти підтримали агресію Путіна, вони перестали існувати для мене як Homo sapiens. У них немає мізків. Я не радикал, не забіяка, сприймаю світ загалом позитивно та в кольорі. І я толерантний до переважної більшості людей та їхніх вчинків. Але коли хворий на голову глава твоєї держави веде війну з колись дружньою країною, жертвами якої стали вже 13 тисяч осіб, а ти ні гу-гу – ти виглядаєш як лайно. І нуль як людина. Я можу це сказати усім російським гастролерам в очі. Я не бачив жодного пікетувальника з-поміж тих, хто зараз рветься в Україну, які б стояли й закликали Путіна забрати свої війська з Донбасу й Криму. Я бачив Шендеровича і чув слова вибачення Лії Ахеджакової перед Україною та українцями. Але я не бачив жодного посту від Кіркорова, який носить перстень із головою фюрера", – підсумував він.

Новини
"Саме богохульство!" Кіркоров обурив мережу вульгарним кліпом із черницями

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський співак Олександр Сєров, який в листопаді 2017 року виступав у Криму, має намір звернутися до Верховної Ради з проханням дозволити йому приїхати до України.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Ігор Кондратюк Валерій Меладзе Філіп Кіркоров
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Крим
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
5
5
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Глядя на то, во что превратилась его страна после кpoвавого госпepeворота, кондратюх испытывает мучительный стыд за свои скачки на мaйдayнe и пытается переложить вину на Россию. Отсюда весь этот праведный гнев, пepдеж и брызги слюнями
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Расскажи это всу, которое убивает детей Донбасса
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Молодец Кондратюк, все верно сказал!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги