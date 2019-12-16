Квартира за 500 тисяч: чиновниця Путіна потрапила в скандал з елітним житлом

Батьки глави Росприроднагляду Світлани Радіонової купили квартиру у Франції за 500 тисяч євро.

Як пише "Русская Пресса", російська топчиновниця майже щовихідних відвідує помешкання на Лазурному березі.

Повідомляється, що Радіонова все життя пропрацювала на державу. Вона ніколи не займалася бізнесом, всі її доходи – це офіційна зарплата. У Росії Радіонова – головна державна екологічна інспекторка РФ.

"Без її дозволу нічого не побудуєш, ніякої шкоди природі не завдаси. Підпис мадам Радіонової – ну просто золотий", – йдеться в публікації.

Французька квартира в місті Жуан-ле-Пен записана на компанію SCI MONE. Один із засновників цієї французької компанії – Геннадій Радіонов, що зареєстрований в Москві та є батьком чиновниці. Другою співзасновницею та керівницею компанії є Тетяна Радіонова – мати глави Росприроднагляду. Обидвоє батьків чиновниці є пенсіонерами.

Компанія SCI MONE придбала квартиру за адресою: 27 Boulevard Guillaumont, 06160, Juan les Pins.

Світлана Радіонова

Квартира у Франції

Квартира у Франції

Квартира у Франції

Квартира у Франції

Виписка з реєстру

Виписка з реєстру

Виписка з реєстру

Мапа

Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії чиновник держкомпанії "Роскосмос" Станіслав Жарков назвав людей, що живуть в хрущовках, "скотобазою".

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