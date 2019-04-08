Кусалися і билися головою об каміння: з'ясувалася страшна правда про загибель другої "групи Дятлова"

Шестеро туристів, які в 1993 році загинули поблизу хребта Хамар-Дабан, і яких називають другою "групою Дятлова", могли постраждати через випаровування сірчаної кислоти.

Таку думку висловив завідувач відділенням травматології у Киштимі Микола Тарасов. На його думку, цю теорію підтверджують і слова єдиної, хто вижила – Валентини Уточенко, пише "Рамблер".

Медик підозрює, що ці випаровування могло принести з Китаю — навіть зараз у цій країні нехтують правилами безпеки у промисловому виробництві, а на початку 90-х років минулого століття це було ще більш поширене.

Друга "група Дятлова"

Так, дівчина, яка вижила, розповідала дивні і страшні подробиці про загибель групи. За її словами, їх накрив "липкий туман".

"Раптово у людей з'явилися задуха, утруднене дихання, потім вони стали вести себе неадекватно — наприклад, Віка Колесова вкусила Валентину, Тетяна Філіпенко почала битися головою об каміння, Денис Швачкін ховався за камінням, інші просто впали, враховуючи інструктора. Валентина у шоці втекла, але на наступний ранок піднялася до місця події, де виявила шість бездиханних тіл", – розповів Тарасов.

На його думку, це і були випари сірчаної кислоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися нові версії загибелі групи Дятлова на злощасному перевалі на Уралі 60 років тому.

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