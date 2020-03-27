Кількість інфікованих коронавірусом в України може сягати 4-5 тисяч, що в кілька разів більше, ніж показує офіційна статистика.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав лікар-інфекціоніст і колишній директор Центру здоров’я Володимир Курпіта. За його словами, виявити всі випадки неможливо, інакше вірус вже давно був би локалізований.

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"За однією із моделей прогнозування по коронавірусу, можна розраховувати, що на одного померлого у нас може бути до 100-150 хворих. Інша модель говорить, що на одного померлого може бути до 800 інфікованих. В цих межах певно і коливаються цифри, і якщо ми говоримо, що в Україні 5 офіційних і 6 неофіційних смертей, то відповідно кількість інфікованих може сягати 4-5 тисяч. Немає жодної інфекційної хвороби у світі, де можна говорити, що виявлено всі 100%. Якби ми могли це робити, хворобу би локалізували", – зазначив він.

Коронавірус в Україні

За його словами, жодна країна світу, не показує 100-відсоткові дані інфікованих на коронавірус. Пропуски є, і це підтверджують дані із Китаю та Італії.

"Можу навести приклад із кором, коли у нас було по 20 тисяч випадків. Але це було 60% виявлених, ще 40% ми могли не довиявити. Коронавірус – молодий вірус, тому давати більш точні прогнози щодо кількості уражених українців я би не наважився. Всіх випадків у нас справді не виявляються, але так само їх не виявляють в США, Італії, Китаю. Така практика", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами директора Інституту біохімії Сергія Комісаренка, кількість хворих на коронавірус в Україні, ймовірно, увосьмеро-вдесятеро вища за офіційну статистику МОЗ.

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