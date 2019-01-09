В последние недели возобновилась очередной раз тема Курильских островов. Г-н Путин предложил Японии вернуться к вопросу о заключении Мирного договора между Россией и Японией, в котором Россия была бы продолжателем СССР. Можно с уверенностью сказать, что ничего нового в сравнении с Хрущевым, предложившим вернуть так называемую Малую Курильскую гряду (остров Шикотан и цепь островков Хабомаи), г-н Путин Японии не предложит. И столь же уверенно можно утверждать, что, Япония этот вариант отвергнет, так как она требует себе и два южных острова Большой Курильской гряды – Итуруп и Кунашир. Всё останется как есть, а г-н Путин, по замыслам АП вновь обретет образ "Хранителя земли Русской", когда на ультиматум японцев ответит отказом или предложением провести в России референдум о судьбе островов.

Одиночные пикеты некоторых одиозных политиков и громкие заявления "Курилы наши!" некоторых политиков оппозиционных, немного разогревают российское общество, но вряд ли в силах переключить его внимание с жизненных проблем растущей бедности, незащищенности, поднимающихся цен, полного развала медицины и образования. Наши граждане в безрадостном ожидании новых тягот, в страхе от возможной большой войны, не обратят на курильскую проблему внимания, если всё останется как прежде, при Брежневе, Горбачеве, Ельцине. И только если Путин вдруг действительно отдаст Японии далекие острова, его рейтинг окончательно фатально рухнет. Но в АП не такие идиоты, чтобы предпринимать новый эксперимент с популярностью "гаранта" через полгода-год после подъема пенсионного возраста.

Но при том, чтобы в проблеме была какая-то ясность, я публикую небольшую справку – ответы на вопросы, какую меня попросили составить по курильской проблеме в декабре.

1. Правомочны ли, на Ваш взгляд, претензии Японии на владение Курильскими островами?

Новини Путин ведет секретные переговоры по поводу Курил

В случае межгосударственных территориальных споров правомочное решение принимает Международный суд в Гааге. Шансы России выиграть дело велики. Речь идет о южной части Курильской гряды – островах Итуруп, Кунашир, и о Малой Курильской гряде – Шикотан и цепь островков Хабомаи. На другие острова Япония не претендует. Малую Курильскую гряду предлагал передать еще СССР в 1956 г. как условие подписания мирного договора. Путин просто вернулся к предложениям Хрущева. Япония исходит из того, что Южные Курилы были оккупированы Россией по итогам войны, как острова Рюкю – США. США вернули о-ва Рюкю, должна вернуть Курилы и Россия. Но положение Рюкю и Курил различно. США никогда не владели Рюкю до 1945 г., Россия же владела всеми Курильскими островами с 1786 г. до 1855 г.

Следует иметь ввиду, что Япония полностью отказалась от островов Курильской гряды по Сан-Францисскому мирному договору 8.09.1951 (в английском оригинале договора использован глагол renounce – отказ от прав собственности). Но договор не стал фиксировать передачу этих островов и Южного Сахалина СССР, что было вызвано очень плохими отношениями между сталинским СССР и Западом в это время. То есть Курильские острова и Южный Сахалин по Сан-Францисскому договору перестали быть японскими, но не стали принадлежать СССР. Именно поэтому СССР и другие "социалистические" страны отказались его подписать.

Когда после смерти Сталина новые правители – Маленков и Хрущев начали проводить политику замирения с Западом и отвели нашу страну и мир от Третьей Мировой войны, тогда был подписан договор с ФРГ, дано согласие на вывод оккупационных войск из Финляндии и Австрии и предоставление этим странам нейтрального статуса. В этом же контексте Японии было предложено подписать мирный договор с СССР, который был готов вернуть Японии Малую Курильскую гряду, поскольку, строго говоря, о-в Шикотан и о-ва Хабомаи, в Курильскую гряду могут и не включаться и на них решения Сан-Францисского договора могут не распространяться.

Совершенно иное положение у двух южных островов Большой Курильской гряды. Япония совершенно безосновательно отрицает принадлежность Кунашира и Итурупа к Курильской гряде. Япония основывается на том, что эти острова и Малая Курильская гряда были закреплены за Японией Симодским трактатом 7 февраля 1855 г., заключенным между Японией и Россией, в то время как более северные Курильские острова отходили к России. Остальные острова были переданы от России Японии Санкт-Петербургским договором 7 мая 1875 г. в обмен на признание всего о-ва Сахалин российским. Установления Симодского трактата не имеют никакого отношения к физической географии. Курильская гряда как была, так и остается единой от Хоккайдо до Камчатки. И именно от этой гряды, без каких-либо оговорок, отказалась Япония в 1951 г. Это и дает надежду России на успех в Международном суде. Но для этого Россия должна перестать быть маргинальным государством, каким она является сейчас.

2. Возможен ли вариант подписания мирного договора между Россией и Японией без передачи Курильских островов?

Сейчас мирный договор нужен России для прорыва международной "дипломатической блокады", возникшей после аннексии Крыма и фактической аннексии части Донбасса. Японии нужны острова. Тот японский политик, который вернет острова Японии будет считаться великим государственным деятелем в Японии. А мирный договор с Россией без островов Японии совершенно не нужен. В России же ныне даже передачу Шикотана и Хабомаи воспримут как "торговлю русской землей" и Путину это будет стоить еще 20-30 процентов рейтинга. Ведь передачу каких-либо островов Японии считает возможным только 17 процентов россиян.

3. Возможно ли разрешение вопроса в ближайшие сроки?

Новини Россия потерпела грандиозное поражение

Нет, вопрос может быть разрешен и, скорее всего на принципах 1956 года, только через некоторое время после возвращения России в мировое сообщество как уважаемой этим сообществом державы. Пока у России сохраняется, и вполне заслуженно, образ международного хулигана (и даже бандита), никакие подвижки в вопросе о мирном договоре с Японией не возможны.

4. Сможет ли Япония в случае передачи островов действительно не разрешать США размещения на них военных баз?

Нет, не сможет, если это не будет закреплено в специальном соглашении, но наличие таких баз ныне стратегически малозначимо. Перенос американских баз с Хоккайдо на маленький Шикотан сделает их только существенно более уязвимыми.

5. Какова возможная реакция других стран на возвращение части Курил Японии? Не "обидится" ли на это, например, Китай? Не станут ли у России требовать ещё что-то, полученное в результате победы во Второй мировой войне (например, Калининград)? Или это надуманные тревоги?

Новини В Россию небезопасно ездить не только украинцам

Нет, эти тревоги не надуманы. Это возможно. Я бы считал условия 1956 года максимальными возможными уступками России.

Но при этом, как и в случае с Восточной Пруссией, я бы позволил реституцию прав собственности японским гражданам и право на возвращение потомков жителей на родную землю с обязательством всегда поддерживать суверенитет России над этими территориями. Депортация коренного населения Курильских островов – тех самых "бородатых курильцев" айнов, которые и дали название островам. На айнском языке айну (кстати, уникальном, не входящем ни в одну из языковых семей) слово куру означает – человек. Сейчас общины переселенных айнов сохраняются на Хоккайдо, а Россия, являясь продолжателем СССР несет колоссальную моральную ответственность за лишение этого замечательного народа своей исторической земли проживания. Это еще одно, малоизвестное, преступление большевизма-сталинизма и мы обязаны его исправить всеми силами. Айны должны вернуться на свою историческую землю, если они этого захотят, но земля эта, как и до 1855 г. должна оставаться Российской.

Таково мое мнение.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.