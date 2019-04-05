Куратора "Л/ДНР" забрали у Кремль: що відомо

Новим виконувачем обов'язків глави управління президента РФ з прикордонної співпраці стане Олексій Філатов, який курирує у Кремлі роботу з терористами "Л/ДНР".
Про це повідомляє "РБК", зазначаючи, що Олег Говорун, який обіймав пост куратора по Україні, йде з посади.
"Він іде через сімейні обставини. Його місце займе один із працівників управління", — йдеться у повідомленні.
Олег Говорун
Ruspekh.ru
Раніше Філатов обіймав в управлінні посаду головного радника, займався відносинами Росії з Південною Осетією.
"У 2018 році Філатов на посаді заступника начальника управління став куратором "ДНР" і "ЛНР". До Філатова роботу з Донбасом у Кремлі курирував заступник Говоруна Максим Поляков. Іншим заступником Говоруна є Денис Травін (курирує економічні питання взаємодії з Абхазією та Південною Осетією). Начальник департаменту Володимир Владимиров займається політичними питаннями в тих самих республіках", — зазначено у повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, у Росії розкрили підступний план Путіна.
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