Куратора "Л/ДНР" забрали у Кремль: що відомо

Новим виконувачем обов'язків глави управління президента РФ з прикордонної співпраці стане Олексій Філатов, який курирує у Кремлі роботу з терористами "Л/ДНР".

Про це повідомляє "РБК", зазначаючи, що Олег Говорун, який обіймав пост куратора по Україні, йде з посади.

"Він іде через сімейні обставини. Його місце займе один із працівників управління", — йдеться у повідомленні.

Олег Говорун Ruspekh.ru

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Раніше Філатов обіймав в управлінні посаду головного радника, займався відносинами Росії з Південною Осетією.

"У 2018 році Філатов на посаді заступника начальника управління став куратором "ДНР" і "ЛНР". До Філатова роботу з Донбасом у Кремлі курирував заступник Говоруна Максим Поляков. Іншим заступником Говоруна є Денис Травін (курирує економічні питання взаємодії з Абхазією та Південною Осетією). Начальник департаменту Володимир Владимиров займається політичними питаннями в тих самих республіках", — зазначено у повідомленні.

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