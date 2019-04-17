Куратор "Л/ДНР" отримав вагому посаду в Кремлі: що відомо

Президент Росії Володимир Путін звільнив із посади керівника Управління з прикордонного співробітництва (в тому числі, з питань України) Олега Говоруна і призначив на його місце куратора "Л/ДНР" Олексія Філатова.

Про це сказано у відповідному указі лідера РФ від 17 квітня, опублікованому на офіційному сайті Кремля.

Раніше з'явилася інформація про те, що Говорун змушений був піти через сімейні обставини.

Путін звільнив Говоруна ТВ Центр

Орган, якій очолював Говорун із 2013 року, займався темою України, Південної Осетії і Абхазії. Спочатку він називався Управлінням президента щодо соціально-економічного співробітництва з країнами СНД, Абхазією і Південною Осетією, проте в 2018 році указом президента був перетворений на Управління з прикордонного співробітництва.

Олег Говорун Фото Дмитро Астахов/РИА Новости

Олексій Філатов кілька років займав в Управлінні пост головного радника, займався відносинами Росії з Південною Осетією.

У 2018 році Філатов на посаді заступника начальника управління став куратором "ДНР і ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії висловили думку, що Путін залишився незадоволений роботою пропагандистів на виборах президента України, тому звільнив Говоруна.

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