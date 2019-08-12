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Кулаком у живіт: в Росії виправдалися за звірства силовиків на мітингу

1.9т Читати матеріал російською

У Росгвардії заявили, що боєць, який вдарив дівчину в живіт на акції протесту в Москві, нібито не має ніякого відношення до їх структури.

Про це йдеться у заяві відомства, що надійшла до редакції "Говорит Москва" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Співробітники, зафіксовані на вбудованому відеоролику, не належать до підрозділів Росгвардії", – запевняють посадовці.

Примітно, що раніше голова правозахисної організації "Агора" Павло Чиков оголосив винагороду в 100 тис. рублів тому, хто надасть інформацію про співробітника Росгвардії, який вдарив дівчину в живіт при затриманні на мітингу в столиці Російської Федерації.

Тим часом адвокат Тетяна Молоканова зараз готує заяву з приводу побиття Дар'ї Сосновської.

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Сама постраждала також розповіла про те, що сталося, в коментарі "Медіазоні". За словами дівчини, вона побачила затримання інваліда і зробила зауваження, щоб його відпустили.

"І на Китай-городі біля церкви на мене почали бігти співробітники поліції, міліції... Не знаю, хто вони. Почали мене хапати. Вони були всі в закритих масках, у формі, в повному обмундируванні з кісточками – тобто не просто рукавички, а саме пластик там був. Вони не назвалися, нічого, вони просто підбігли, схопили і почали заламувати. Я просила, щоб мені не робили боляче, вони, мовляв: "Ти брикаєшся". Я кажу: "Ви мені робите боляче, ну, як я не буду чинити опір цьому?". "Мені боляче!" – говорила я", – згадує дівчина.

Дар'я Сосновська

Дар'я Сосновська

"Медіазона"

"Це дико неприємно. У мене якось одразу звело все, я не могла вдихнути, якось замкнулося все ось тут ось. Печінка, ребра. Далі я не особливо розумію, що відбувалося, – я просто розумію, що мене далі волокли і засовували в автозак", – розповіла вона про жорстоке побиття правоохоронцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські артисти Єгор Крід і Сергій Лазарєв гнівно висловилися про інцидент, який стався 10 серпня під час мітингу в Москві. Зірки відзначили, що щоб не зробила побита дівчина, такого не повинно відбуватися.

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Тема
Протести у Росії
Місце
Росія
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Новини Росії
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так их, этих продажных либерастов, нечего беспорядки устраивать.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Ну знов стара пісня - це не ми та їхтамнет. Як бити та калічити із закритим обличчям - так всі гаразди, а як відповідати так одраз у кущі. Тварюки.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
"В Росгвардии заявили, что боец, который ударил девушку в живот на акции протеста в Москве, якобы не имеет никакого отношения к их структуре." Кто бы сомневался! Это переодетая Нуланд её так приложила, а завезенные на автобусах украинцы держали, чтобы не вырвалась. А доблестные гвардейцы не могли её отбить у превосходящих сил врага!
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