Кулаком у живіт: в Росії виправдалися за звірства силовиків на мітингу

У Росгвардії заявили, що боєць, який вдарив дівчину в живіт на акції протесту в Москві, нібито не має ніякого відношення до їх структури.

Про це йдеться у заяві відомства, що надійшла до редакції "Говорит Москва" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Співробітники, зафіксовані на вбудованому відеоролику, не належать до підрозділів Росгвардії", – запевняють посадовці.

Примітно, що раніше голова правозахисної організації "Агора" Павло Чиков оголосив винагороду в 100 тис. рублів тому, хто надасть інформацію про співробітника Росгвардії, який вдарив дівчину в живіт при затриманні на мітингу в столиці Російської Федерації.

Тим часом адвокат Тетяна Молоканова зараз готує заяву з приводу побиття Дар'ї Сосновської.

Сама постраждала також розповіла про те, що сталося, в коментарі "Медіазоні". За словами дівчини, вона побачила затримання інваліда і зробила зауваження, щоб його відпустили.

"І на Китай-городі біля церкви на мене почали бігти співробітники поліції, міліції... Не знаю, хто вони. Почали мене хапати. Вони були всі в закритих масках, у формі, в повному обмундируванні з кісточками – тобто не просто рукавички, а саме пластик там був. Вони не назвалися, нічого, вони просто підбігли, схопили і почали заламувати. Я просила, щоб мені не робили боляче, вони, мовляв: "Ти брикаєшся". Я кажу: "Ви мені робите боляче, ну, як я не буду чинити опір цьому?". "Мені боляче!" – говорила я", – згадує дівчина.

Дар'я Сосновська "Медіазона"

"Це дико неприємно. У мене якось одразу звело все, я не могла вдихнути, якось замкнулося все ось тут ось. Печінка, ребра. Далі я не особливо розумію, що відбувалося, – я просто розумію, що мене далі волокли і засовували в автозак", – розповіла вона про жорстоке побиття правоохоронцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські артисти Єгор Крід і Сергій Лазарєв гнівно висловилися про інцидент, який стався 10 серпня під час мітингу в Москві. Зірки відзначили, що щоб не зробила побита дівчина, такого не повинно відбуватися.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.