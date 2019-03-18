"Кукушка поїхала!" У Росії розкритикували "Крим наш"

У Самарі (Російська Федерація) встановили інсталяцію у вигляді великих букв "Крим наш".

На новий об'єкт звернув увагу блогер "Кримський бандерівець" і опублікував відповідне фото у Twitter.

"У когось кукушка зовсім поїхала", "Соромно", "Дно", "Тільки ідіоти можуть радіти тому, що на них повісили зайвий тягар, який утримують за рахунок росіян", "Ого, як пенсії світяться в темряві", — відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст зазначив, що Російська Федерація затівала п'ять років тому війну не проти України, анексувавши Крим, а проти всієї Європи.

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