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"Кукушка поїхала!" У Росії розкритикували "Крим наш"

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У Самарі (Російська Федерація) встановили інсталяцію у вигляді великих букв "Крим наш".

На новий об'єкт звернув увагу блогер "Кримський бандерівець" і опублікував відповідне фото у Twitter.

"У когось кукушка зовсім поїхала", "Соромно", "Дно", "Тільки ідіоти можуть радіти тому, що на них повісили зайвий тягар, який утримують за рахунок росіян", "Ого, як пенсії світяться в темряві", — відреагували користувачі.

"Кукушка поїхала!" У Росії розкритикували "Крим наш"
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"Кукушка поїхала!" У Росії розкритикували "Крим наш"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст зазначив, що Російська Федерація затівала п'ять років тому війну не проти України, анексувавши Крим, а проти всієї Європи.

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Тема
анексія Криму
Місце
РосіяСамара
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Путин отправился в Крым отмечать 5-летие его захвата. Интересно, он поехал посмотреть на то, что там появилось или на то, что осталось?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Крыму отметили 5-летний юбилей, как денег нет.
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