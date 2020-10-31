Настала осінь Патріарха, і останні кукушенята швидко покинули горище вождя всієї Русі. І понеслася душа в рай з восьми-маховою швидкістю. Адже тільки кілька днів тому він розповідав про чудодійну шайтан-вакцину проти коронавірусу, на якій Росія зможе заробити цілих 100 млрд. А тут раптом впав в депресуху і заявив про відсутність обладнання для виробництва: "Тут є певні проблеми, пов'язані з наявністю або відсутністю необхідного обладнання, заліза що називається, для розгортанням масового виробництва", - мовив годувальник, ковтаючи скупу чоловічу сльозу. Ось воно що, виявляється! Мало того, що фашисти половецькі знову піднаср*ли, а прокляті 90-і помножили збиток, так тут ще й сучасний Захід обнулив своїми санкціями всі наші скрепні досягнення. Заліза немає, а дерево виїхало в Китай. Так і страждаємо: ні прибухнути, ні вколотися.

Але кукуха не для того звільняла барачне горище, аби по ньому гуляв вітер. Думки там так і крутяться: виявляється, обидві наші вакцини прекрасні, а скоро з'явиться і третя – хвала рідному "Союзмультфільму"! Економічну арію вождь проспівав, навіть не закашлявшись: "Спад економіки у нас буде, звичайно, але він буде значно менший, ніж в інших країнах. Це буде десь в межах приблизно 4 відсотків у цьому році, в наступному році ми плануємо мінус 4,2, не плануємо, а орієнтири такі". Хто як бреше – вже не обговорюється, просто цар-гном несподівано пішов "в мінус", поки в уряді малювали жирне зростання. Але є і тривожні тенденції. Наприклад, ми ніяк не можемо зрозуміти, хто стане наступним президентом в США. Горище вільне, а думка в ньому не міститься: як можна не підготувати додаткові бюлетені для вкидання на дільницях, щоб забезпечити потрібний результат? Ці відсталі американці, які не володіють передовими пеньково-багажними технологіями, не мають права задавати світу політичні тренди. У зв'язку з цією невідомістю взагалі не ясно, наскільки серйозними будуть санкції в подальшому. Те, що вони будуть введені – безсумнівно, але які? Якщо переможе Байден, то він притягне до Білого дому всенакриваючий мідний таз, і рідні закуточки наповняться скрепними клаптиками. А якщо Трамп – то ж теж нічого хорошого, бо термін його буде останнім, і цей рудий почне грати в "велику історичну постать, що відходить", обтяжену моральними принципами. Але, поки характер гри не визначений, можна відчинити чекістську душу і вивалити з неї все, що забруднить і без того не ідеальний ареал проживання.

У відповідь на терористичні вилазки ісламістів у Франції з бункера на килим випустили головоріза Кадирова з міркуваннями про мирних правовірних, яких просто не треба дратувати карикатурами: натура у них ніжна і глибоко вразлива – так що можуть підійти і ненароком голову відрізати. Поки цей гірський козел бекав на арені ісламського цирку – навпроти посольства Франції в Москві для більшої переконливості виставили "мирних бороданів" з пікетами під охороною принципової поліції. Все це відбувалося в той час, коли поодинокі пікети заборонені. Спробуй стати, приміром, на Ільїнці – тобі ж пащу порвуть разом з намордником. А тут – стій, ображений позбавленець, ніхто тебе по-світськи не відмінаретить. Ось така "отвєточка" Макрону особисто від Володі – за те, що злив в пресу телефонну розмову зі своєю реплікою "він сміє мені брехати як російському селянинові!" Треба думати, що атаки ісламістів у Франції укупі з агресивною лінією поведінки Москви даром не пройдуть, і десяткам тисяч вихідців з Росії вже незабаром буде відмовлено в продовженні ВНЖ у Франції з перспективою поширення подібної практики по всьому Євросоюзу.

Але Путін покарає не тільки тих, що втекли з країни на зарубіжні кулічики: він звично відбомбиться і по рідному Твариноводську. Якщо зіставити офіційні дані смертності від ковіду в Санкт-Петербурзі з записами в журналі актів проведення ковідних кремацій тільки у Другому цеху Пітерського крематорію – виходить, що цифра смертності занижена в 6–7 разів. Проте, вводити локдаун в разі загострення епідемії цар-кукушечник не планує, в питанні "Гаманець або життя" вибираючи гроші. Себе ж, коханого, він від вірусу огородив: героїчно забився в бункер і сидить в ньому безвилазно, а на витратний матеріал, що риється у процвітаючій купі, йому плювати: баби ще народять. А якщо не народять – гастарбайтерів завеземо. Таджики їдуть геть? – привеземо більш поступливих з передрайского Пхеньяну.

Але навіть якщо перед тобою не маячить райська піч крематорію, а сам ти молодий і відносно здоровий – все одно твої перспективи погані. 64% молодих людей в Росії в другому кварталі 2020 року могли дозволити собі тільки купівлю їжі та одягу. При цьому реальні наявні доходи в третьому кварталі 2020 року знизилися на 4,8% в річному вираженні. А названа раніше оцінка падіння за другий квартал була скоригована до 8,4%. І це – рекордне падіння як мінімум з початку 2013 року. Добре, що в уряді є глава Мінпромторгу Денис Мантуров, який задекларував особистий дохід в 586 млн рублів за підсумками 2019 року. І цією цифрою можна заткнути роти патентованих крикунів, що думають про поголовні злидняі росіян. Є Мантуров – є процвітання! А інших, на думку ректора медвузів Уфи Валентина Павлова, чекає "природний відбір, який був запланований людством, починаючи з первісного століття і який вже припинився. Це коли вмирають фізично слабкі. Ви не будьте товстими, ви не будьте алкоголіками, ви не будьте діабетиками... " до билинних печенігів, Гітлера, бандитів 90-х і проклятих санкцій додалася ще одна напасть: природний відбір, що з волохатих часів косить лаптеногих.

Наш політичний танцюрист відростив величезні яйця, які голосно дзвенять, але заважають скакати. І нікому не спаде на думкуу відірвати їх під три чорти – щоб не мучився і не псував вечірку перед веселими поминками.