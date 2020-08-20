Кухар Путіна заявив про готовність оплатити лікування Навального, тому що "без нього буде нудно"
Російський олігарх Євген Пригожин, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна висловив готовність оплатити лікування опозиційного політика Олексія Навального, госпіталізованого з отруєнням.
У коментарі виданню "Підйом" він сказав, що без опозиціонера в країні стане нудно.
"У російських клініках лікарі впораються краще, ніж в іноземних. Нам не можна втратити Навального, оскільки він довгі роки чудово веселив величезну кількість людей, і без нього нам буде нудно", – сказав Пригожин.
Олігарх також повторив сумнівну інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що Навальний міг отруїтися алкоголем і наркотиками.
"Можливо, якби минулого разу він узяв від мене подарований мільйон рублів, то не було б необхідності пити горілку з барбітуратами, як пишуть у пресі", – зазначив Пригожин.
Наприкінці липня він переводив Навальному мільйон рублів як пожертву, однак політик не прийняв гроші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували з отруєнням. Політик перебуває на ШВЛ, він впав у кому. Передбачається, що йому додали токсини в чай.