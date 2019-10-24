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24 жовтня • оновлено в 18:25
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Куда делся настоящий Путин?

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В России все, что связано с Путиным – покрыто мраком тайны. Начиная от его роста и длины носа, и кончая удельным надоем с каждого декалитра крупной рогатой зяби. В общем, оно и не удивительно, поскольку конкретно поставленный вопрос о метрических подробностях нацлидера почти мгновенно уткнется в уточняющую конструкцию: "какого именно?".

Ведь уже почти никто не может наверняка сказать не только о том, сколько Путиных имеется в наличии, но и есть ли среди них натуральный, тот самый, который носил портфель и зонтик за Собчаком.

По этой причине такие вопросы надо просто нейтрализовать на корню и сейчас, когда речь заходит о Путине, то имеется ввиду среднестатистический Путин, который и говорит и не говори по-немецки, который на лошади и на аисте, на тигрице и на лабрадорше. В общем – усредненный. Его надо воспринимать не как предмет, а как явление, и тогда все встанет на место. Просто не нужно погружаться в детали.

Так вот, а этой связи – вполне понятно поведение его пресс-секретаря Пескова, который всегда имеет "вид лихой и придурковатый", как в своем указе завещал царь Петр №1. В самом деле, как он может комментировать слова Путиных, если они часто говорят прямо противоположные вещи и не совсем понятно, какой Путин текущий и чьи слова ему надо комментировать. Поэтому он говорит о том, что мол не в курсе он и все тут. А очередной Путин говорит о том, что Песков несет "пургу".

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Тем не менее, в Сети появился текст диалога Путина с Меркель, якобы полученный из флеш-накопителя Пескова, который некоторые по ошибке принимают за мозг. Якобы разговор состоялся примерно таким образом.

- Здравствуйте Владимир!

- Гав-гав! (Меркель боится собак, а Путин как-то пригласил ее к себе в Сочи, и там, где были переговоры, с ним была собака – ред.)

- Не смешно, Владимир. Даже если вы поднимите ногу на фикус – все равно, не смешно. На рояле вы все равно не догадались сыграть так, как это делает молодая поросль.

- А что там с роялем не так, Ангела? Какая поросль? Я тогда "Мурку" сам спел, под свой аккомпанемент. Всем же тогда понравилось, еще диски с подписью просили.

- Ах, Владимир! Мы в ваших мурках не разбираемся.

- В чем же вы разбираетесь?

- В Шубертах, Моцартах, Бетховенах и Бахах…

- Ну бахнуть и я могу, хоть лично, хоть ракетой…

- Владимир, я о музыке, а не о ваших странных звуках. Тут один заезжий президент, молоденький такой, веселый, сыграл на рояле "Турецкий марш"…

- Турецкий? Надо Эрдогану позвонить, что-то я не в курсе, что это такое.

- Не утруждайтесь, Владимир. Важно не то, что сыграл, а как он это сделал!

- И как же?

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- Ой, как он это сделал, просто великолепно. Дас ист фантастиш!

- Я?

- Я-я. Впрочем, я не по этому поводу звоню. Есть у меня деловое предложение, которое может повысить товарооборот между нашими странами.

- Вот это поворот. А в чем суть предложения?

- Оно несколько необычное и потому я хотела бы уточнить пару деталей, без которых предложение может показаться уж совсем сумасшедшим.

- Слушаю. Заинтриговала, фрау Ангела. Можете вы это, ох – можете. Итак?

- Скажите честно, что там у вас грохнулось под Архангельском?

- Грохнулось? Что грохнулось? Под каким Архангельском? Ничего не слышал.

- Ну как же, помните еще дедушка Адик хотел провести границу между Германией и СССР от Архангельска до Каспийского моря?

- Да-да-да, что-то припоминаю…

- Ну вот, в августе у вас там что-то грохнулось, помните?

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- У нас столько грохается и тонет, что все и не упомнишь.

- Я вас умоляю, Владимир! Выключите вы уже своего Штирлица. Ракета у вас упала с ядерным реактором.

- И что? Она уже вон сколько раз падала. На то она и ракета. Она обязана падать…

- Тише-тише! Я же ж не против, Владимир! Упала, таки – упала! Не делайте себе больно через это.

- Ангела, мне так хотелось, чтобы она летала вечно. Мы умрем, дети наши умрут, а она – летает и главное – никто не знает, где она летает и куда. Она – тоже не знает. Как буревестник… Кстати, она так и называется: "Буревестник".

- Владимир, мне все равно как она называется. Хоть "Дятлом" ее называйте. Она же упала?

- Ну было что-то такое. Докладывали мне.

- И что там с реактором?

- А что с ним могло случиться? Бросьте с такой высоты самые дорогие часы "Патек Филипп", они тоже разобьются.

- Так реактор все же разбился?

- Ну а что он мог еще сделать? Конечно, разбился.

- Как?

- В дребезги!

- Радиация вышла наружу?

- Нет. Как раз радиация не высыпалась и осталась вся внутри.

- Так не бывает.

- А зачем такой вопрос?

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- Ой, я вас умоляю, Владимир! Зачем так расстраиваться? В этом же суть моего предложения.

- В чем именно?

- Таки вы сами сказали, что радиация вывалилась и с этим ничего не поделаешь.

- Ну почему, мы там все собираем.

- Шо б я так жила, как вы там с моря все собираете. Бычков отмываете и камбалу? Не смешите тётю Анжелу, мне смеяться нельзя – сознание теряю.

- Я не пойму мадам. Чего же вы от меня хотите?

- Слушай сюда, босяк! Тока тихо! Выключи лишние уши.

В эфире что-то три раза клацнуло.

- Порядок?

- Не сомневайтесь. Обхождениям обучены.

- Так вот, тётя Анжела имеет немного своей радиации, какую некуда девать. Зеленые, голубые и разные всякие – вырвали уже все нервы с корнем.

На время все стихло. Потом фрау забеспокоилась.

- Володя, ты где? Володенька?

- Да здеся я, мадам. Не наделайте себе в нервы.

- А куда пропал?

- Да никуда. Шойге звонил, чтобы он там у себя посчитал, сколько еще ракет упасть должно. Только и вы денежки готовьте, чтобы все по-честному.

- Оставьте свои сомнения себе, Володя. Все будет в лучшем виде… Нет, будет еще лучше…

Дальше текст оборвался. Но в начале его и в конце стояло по два грифа "секретно", а уж насколько оно так было на самом деле – кто его знает.

Но в прессе прошло сообщение о том, что 12 тыс тонн ядерных отходов будут направлены из Германию в РФ на хранение. Только вот для кого оно там будет храниться – никто не сказал. Возможно – лично для Путина, для его бытовых нужд. Кто же их там поймет?

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир Путін Ангела Меркель Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Чубатые так устали быть нацией терпил в реальной жизни, что только такие бредовые статейки еще продлевают их существование.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
написал о том, что не все размеры являются тайной для Украины!! Но Обоз не пропустил такой Правдивый комментарий.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Kuksov Micha, Кстати, Порошенко точно знает основной размер!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиньи кастрюляголовые ,это будет для вас всегда загадкой.
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