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29 лютого • оновлено в 01:51
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Марк Фейгін
Марк Фейгін
Російський адвокат Всі статті автора

Кто заказал убийство Немцова: Путин или Кадыров

33.5т
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Та группа бывших чеченских силовиков батальона, контролируемого руководством Чечни, которые сейчас находятся за решеткой, и есть исполнители убийства Бориса Немцова. Я уверен, что Заур Дадаев непосредственно исполнил это убийство, за что находится в местах лишения свободы. В этом у меня нет никаких сомнений.

Что касается вопроса, отдавал ли приказ лично Путин – не знает никто. Это невозможно проверить. Но нет сомнений, что руководство Чечни выполняло роль то ли заказчика, то ли посредника. По теории уголовного права должен быть исполнитель, посредник, заказчик – целая цепочка людей. Поскольку убийство Немцова – серьёзное заказное убийство, конечно, там были все.

Каковы же мотивы заказчиков? Мог ли это сделать Кадыров и принять решение из чувства мести или акта устрашения? Ну и как и во многих подобных политических убийствах, той же Политковской, интересен еще и мотив? Зачем было ее убивать? Чем она так грозила тем, кто ее заказывал?

Кто заказал убийство Немцова: Путин или Кадыров

Тоже самое и с Немцовым. Это могла бы быть и месть за его позицию или некоторые оскорбительные выпады в адрес власти, но главное – это его деятельность. Он был одним из главных российских оппозиционеров и в свое время рассматривался на роль преемника при Ельцине. Его фигура – особый характер. Мотивом для его убийства могла стать месть, что больше подходить руководству Чечни, которые стоят за исполнителями. Второй мотив – это устрашение, которым мог руководствоваться тот же Путин. Другое дело, что доказательств прямой отдачи приказа Путиным нет. Следствие остановилось на исполнителях. Если бы оно хотело выявить главного заказчика, может быть и рассказали бы об этом.

Сегодня через 5 лет после убийства, мы можем говорить только о предположениях, что мотив для убийства Немцова у Путина был. Может быть, исполнители исполнили не так, как надо было бы, но мотив убить его был.

На первом этапе следствия дело вел следователь Александр Краснов. Потом его назначили генпрокурором, что возможно, стало наградой за проведенное им дело. Они посчитали, что исполнители убийства и есть заказчики. Только зачем им понадобился Немцов – непонятно. Почему это они вдруг решили взять и убить его? Он что украл у них деньги, вступил в сексуальную связь с кем-то из их родственников? Вот какой мотив? В данном случае следствие не пришло к убедительным выводам, что сами же исполнители являются заказчиками убийства. И все остановились, следствие перестало это выяснять.

Есть надежда на некое международное расследование, у которого может быть оперативная информация от иностранных спецслужб. А они-то обладают колоссальными возможностями по добычи доказательств и возможно, смогут дать ответ на вопрос – кто заказал убийство Немцова.

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Автор
Марк Фейгін Марк Фейгін
Тема
Вбивство Бориса Нємцова
Особи
Володимир Путін Борис Нємцов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Все и так знают, что заказал Немцова, кремлёвское ЗАКОМПЛЕКСОВАНОЕ Ч М О, плешивый карлик ПутЕн Ху*ло !!!!!
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Технар Олександр
Технар Олександр
А чим Немцов кращий Путіна? Тільки тим що він ліберал? Ліберали - такі ж вороги України як і нацисти чи комуністи.
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lazar galka
lazar galka
не смогла дочитать, на первых строчках слёзы прям таки задушили
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
lazar galka, про сморкайся,пописай и всё пройдёт.
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