Согласно опубликованным в конце января данным опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия к Владимиру Путину достиг самого низкого уровня за последние 13 лет. На данный момент доверие российскому президенту выражают только 33% опрошенных. При этом социологи прогнозируют, что рейтинг Путина продолжит снижаться, в первую очередь из-за снижения уровня жизни и разочарования населения в "пенсионной реформе".

Число россиян, поддерживающих внешнюю политику Путина, также снизилось ещё в 2018 году, однако ряд российских оппозиционных политиков предупреждает, что по данным проведенных опросов нельзя говорить о резком ухудшении отношения россиян к внешнеполитическому курсу президента. Действительно, многие комментаторы отмечают, что большинство россиян устало от агрессивной милитаристской пропаганды. Однако все еще можно выделить как минимум несколько групп людей, поддерживающих агрессивную внешнюю политику России. Их можно условно разбить на несколько категорий, каждая из которых выражает прямую или завуалированную поддержку текущему внешнеполитическому курсу. Я постараюсь проанализировать данные категории, обозначив возможные плюсы и минусы в работе с этими группами людей, пишет Ксения Кириллова для tverezo.info.

Активные "имперцы", идейные фанатики и вдохновители агрессивной политики российских властей. Сюда можно отнести не только идеологов "русского мира" и "ястребов" в правительстве, но и телевизионных пропагандистов, а также "новых идеологов" вроде Александра Дугина, Николая Старикова, Евгения Федорова, Сергея Кургиняна и других, часто создающих свои молодежные организации. У каждого из подобных лидеров существует движение поддержки со строгой дисциплиной, состоящее зачастую из идейных сторонников и самих этих лидеров, и лично Владимира Путина.

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Плюсы:

— в сравнении с остальным российским обществом, эта группа сравнительно малочисленна.

— идейность многих ее членов в конечном итоге приводит к тому, что разочарование в конкретной идее автоматически ведет к резкому оттоку сторонников. Именно это мы и наблюдаем сегодня в массовом разочаровании сторонников "Новороссии" в российской операции на Донбассе. Более того, именно разочаровавшиеся "ура-патриоты" становятся зачастую наиболее радикальной оппозицией действующей власти.

К тому же, большинство участников подобных движений чаще всего — не лидеры, а обычные исполнители каких-то простейших задач (анонимный Интернет-троллинг, пикеты, мелкая травля несогласных, тайное доносительство). Соответственно, они почти не известны в медиа-пространстве, а потому отойти от движения и "затеряться в толпе" в случае возникновения угрозы падения режима им будет не так уж и сложно. Соответственно, у них не так велика потребность в сохранении режима как средстве самозащиты.

Минусы:

— несмотря на малочисленность, нельзя не признать, что подобные сторонники Путина очень активны в российском медийном пространстве и в Интернете, а потому все еще могут определять информационную повестку в некоторых сегментах соцсетей.

– идейность участников определяет особую важность для них отстаиваемых идей, которые, в свою очередь, отвечают их собственным внутренним комплексам и амбициям. Людям бывает чрезвычайно трудно отказаться от идей, которым они посвятили огромное количество сил, трудов, и годы жизни.

– известные в медиа-среде лидеры идеологических течений или отдельных бандформирований совершили множество военных преступлений и окончательно "перешли черту". Поэтому, если они еще не успели публично разочароваться в действиях Москвы, вполне возможно, что в случае реальной угрозы действующему режиму они будут защищать не столько Путина, сколько самих себя, и потому до последнего будут служить опорой действующей власти.

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"Активные конформисты" — это те, кто, не будучи фанатиками тех или иных идей, обслуживают их из прагматичных, утилитарных соображений. Для таких людей свойственна беспринципность, страх и активное, зачастую инициативное желание "выслужиться" перед властью. Их, к сожалению, оказалось намного больше, чем этого можно было ожидать.

Сюда относятся не только журналисты, но и многие историки, преподаватели высшей и средней школы, военные, силовики всех силовых ведомств, занимающихся преследованием инакомыслящих, судьи, выносящие неправосудные решения и т.д. В эту группу входят также различные "общественные активисты", объявляющие своей целью тотальную войну с инакомыслием, вплоть до физического уничтожения диссидентов.

Преподаватели вузов и школьные учителя, входящие в эту группу, помимо создания моделей, обосновывающих конфликтное поведение России, зачастую не брезгуют травлей собственных коллег, придерживающихся иных взглядов. Практически не осталось ни одной сферы жизнедеятельности российского общества, не затронутой глубочайшим социальным расколом, который многократно усугубляется деятельностью "агрессивных приспособленцев".

Плюсы:

— по сравнению с обществом в целом эта группа все же остается меньшинством, как и любая активная группа на фоне общей свойственной россиянам пассивности.

— не имея идейного, и тем более идеологического стержня, а также личной внутренней заинтересованности в отстаиваемых ими идеях, эти люди легче всего "переходят на другую сторону" в моменты кризиса системы, более того, в определенные моменты они, как правило, сами начинают искать возможности такого перехода.

Минусы:

— данная группа до сих пор представляет собой большинство активного (именно активного) населения России.

— эта группа, как и некоторая часть предыдущей, может до последнего оставаться стойкой опорой режима, опасаясь в противном случае ответственности за собственные действия. В отличие от безликих общественных движений, данные люди в большинстве своем персонифицированы, и многие из них успели зайти настолько далеко, что обоснованно могут опасаться люстрации или даже суда.

Судя по тому, как в России с каждым днем нарастают репрессии и не снижается уровень агрессии в информационном пространстве, многие представители данной категории сами отрезают себе возможность отступить, а потому вынуждены будут защищать режим как свою единственную гарантию безопасности. По сути, здесь вступает в действие уголовный принцип "круговой поруки", когда каждый так или иначе становится запятнанным общими преступлениями.

— жертвы данной группы людей также в большинстве своем настроены непримиримо, и чем дальше, тем меньше будут склонны прощать своих обидчиков, что лишь усиливает их желание не допустить перемен.

"Пассивные конформисты". Эта категория людей довольно условна, они не объединены в какую-то общность по идейному или профессиональному признаку, и сюда могут относиться люди разных социальных слоев и уровня достатка. Их отношение к происходящему можно определить как бытовое приспособленчество: они довольно объективно воспринимают происходящее в мире, но тем не менее не видят в действиях России ничего предосудительного.

Сюда относятся не самые глупые люди, многие из которых – представители пресловутого "среднего класса". Эти люди оказались достаточно умны для того, чтобы скептически отнестись, допустим, к рассказам о "фашистских карателях" и "кровавой хунте" в Украине, но при этом достаточно несведущи во внешней политики для того, чтобы поверить, что действия Путина отвечают интересам России.

Плюсы:

— данные люди в основном выражают свои взгляды на бытовом уровне и не столь активно пропагандируют их в информационном пространстве. Они не так активно нажили себе врагов, соответственно, им нет резона бороться за сохранность режима.

— в силу необремененности моральными нормами им несложно будет адаптироваться к любой новой власти.

– они не организованы, и потому не представляют из себя сколько-нибудь выраженную силу.

Минусы:

– идея того, что "цель оправдывает средства" или величия России импонирует этим людям, и, даже проиграв в будущем, они создают благоприятную почву для реванша имперских идей.

"Типичные обыватели". Сюда относится подавляющее большинство сторонников Кремля. В отношении Украины и большинства других стран такие люди на самом деле настроены довольно миролюбиво. Они ужасаются любым сообщениям о смертях и горестно вздыхают, постоянно подчеркивая при этом, что ничего не понимают в политике, но любая война ужасна. Они всей душой хотят верить, что трагические события пройдут мимо них, не имеют к ним отношения и никогда их не коснутся. Главная иллюзия, в которую на самом деле хочет верить большинство – это иллюзия спокойной жизни, которую оно панически боится терять. Главная характеристика этих людей – высокий уровень инерции и страха.

Подавляющее большинство вопреки очевидности убеждает себя, что все идет, как раньше, и что Россия вынуждена конфликтовать с окружающим миром по независящим от нее причинам. Эти люди готовы скрыться от жестокой правды в любую ложь, ценностное и содержательное наполнение которой становится в данном случае неважным. Правда для таких людей неприятна не потому, что они одобряют агрессию и вмешательства в дела других стран, а потому, что она вселяет в сердце тревогу и разрушает их иллюзию, что мир и стабильность будут длиться вечно. Мысль же о неизбежном крахе своей страны, к которому ведет политика власти, становится настолько невыносимой, что порождает тот самый поток агрессии и желания обвинить в своих бедах других, который мы привыкли видеть от этих людей в публичном пространстве.

Плюсы:

— эти люди в принципе не заинтересованы в сохранении режима, и при дальнейшем падении уровня жизни, скорее всего, сами будут все больше желать его смены, что мы и наблюдаем сегодня.

— они при всем своем страхе перед властью способны к протесту, если это касается важных для них сфер жизни, в первую очередь, уровня жизни, социального обслуживания и здравоохранения.

Минусы:

– высокий уровень страха в сочетании с безответственностью, а также традиционно сакральному отношению этой группы россиян к государству и их наивная вера в то, что "все образуется" и решится без их участия приводит к тому, что они готовы долго терпеть существенные лишения, не решаясь открыто выразить свой протест.

— вплоть до полного краха российской экономики такие люди будут стараться хотя бы пассивно поддерживать действующую власть из страха того, что иначе "будет еще хуже".

"Пассивные жертвы пропаганды". Этих людей довольно трудно отделить от "типичных обывателей", которые в своем бегстве от реальности тоже готовы поверить пропаганде. Разница здесь, пожалуй, лишь в степени этой веры: если "типичный россиянин" в глубине души догадывается о реальном положении вещей, но изо всех сил старается отвернуться от реальности и хотя бы не думать о ней, то "жертва" не сомневается в том, что ему внушается пропагандой.

Это чаще всего люди с низким уровнем образования, погруженные в быт. Зачастую они искренне сочувствуют "пострадавшим от бандеровской хунты" "распятым мальчикам", "гибнущим под американскими бомбами сирийским детям" и другим образам, созданными телевидением.

Плюсы:

– такие люди, как и "типичные обыватели", лично не заинтересованы в сохранении режима. Главным для них является их быт, и они готовы терпеть власть лишь условии сохранения хоть какой-то стабильности.

– во всем, кроме того, что касается внешней политики, они, как и "типичные обыватели", могут критиковать власть.

– это, фактически, единственная категория людей, которая действительно способна "прозреть", и на психологическое состояние которой это прозрение может оказать существенное воздействие. Именно для них правда может стать шокирующим открытием, и подлинное раскаяние может побудить хотя бы некоторых из них кардинально пересмотреть свои взгляды.

Минусы:

– страх перед тем, что в случае смены власти будет еще хуже, у этой группы еще более высок, чем у "типичных обывателей", поскольку именно этот страх является стержневой основой той самой пропаганды, в которую они искренне верят.

– в силу традиционно низкого уровня дохода данная группа позже других ощущает на себе последствия экономического краха.

– эта группа наиболее пассивна, и потому ее протестный потенциал остается довольно низким.

"Активные жертвы пропаганды". Это своеобразный подвид "пассивных жертв пропаганды", который отличается тем, что ему особо импонирует телевизионная ложь, поскольку она тешит его искаженное чувство собственного достоинства. Ему особенно важна та иллюзия собственной значимости, которую дает увлечение геополитикой, и даруемое пропагандой ощущение приобщенности к каким-то значимым и масштабным процессам. Рассуждения же на подобные темы создают для него иллюзию его влияния на данные процессы, что, опять же, существенно повышает самооценку. В результате пропаганда становится для таких россиян своеобразным наркотиком, на который они "подсаживаются", и который становится главным содержанием их жизни в противовес окружающей серости.

Отличие от "пассивных жертв пропаганды" здесь именно в степени увлеченности таких людей телереальностью. Более пассивные потребители пропаганды воспринимают телевизионную ложь как страшную неизбежность, тогда как "активные" упиваются получаемой информацией, начинают пересказывать услышанные новости, и тем самым внушают себе, что сами могут повлиять на что-то в глобальной политике.

Плюсы:

– среди таких людей довольно много маргиналов или личностей, в принципе привыкших жить иллюзиями. Как правило, они не способны к реальной защите своих иллюзий в случае нарастания реальных угроз.

– рост бытовых трудностей рано или поздно способен отвлечь их от иллюзий и переключить на более насущные дела, что, опять же, довольно ярко проявляется на данный момент.

– их протестный потенциал чуть выше, поскольку для таких людей важен сам факт осознания собственной значимости, а процессы, в которых данная значимость проявляется, уже не имеют особого значения.

Минусы:

– на фоне увлечения пропагандой по крайней мере у части таких людей может сформироваться идейность, отказаться от которой им будет впоследствии крайне трудно.

– они подсознательно заинтересованы в сохранении режима, так как им комфортно существовать в той психологической атмосфере борьбы и конспирологии, которую он создает.

В целом же можно отметить, что, какой бы ни была численность каждой из условных групп, на фоне дальнейшего снижения уровня жизни россиян поддержка политики Владимира Путина будет продолжать снижаться, и этот процесс станет окончательно необратимым в тот момент, когда большинство россиян осознает, что именно Путин стал единственным виновником тех "внешних угроз", от которых он обещает защитить свой народ.

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