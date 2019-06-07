В преддверии открытия экономического Форума в Санкт-Петербурге к Путину пришел министр по экономразвитию Орешкин и на пальцах объяснил невозможность реализации "великих национальных хотелок". "Любой долгосрочный проект — всегда живая история, которую нужно донастраивать, анализировать, что получается, что не получается. Это естественный процесс, и наша роль здесь как раз — акцентировать, что идет хорошо, где есть риски, где нужно обратить дополнительное внимание", — сказал Орешкин. В переводе с воровского это означает следующее: "Дорогой Пынечка, шесть на ум пошло, семь с ума сошло, здесь мы украли, а тут – еще планируем, ибо денег много, но мы обязательно справимся. И как хорошо, что ты придумал все эти "майские указы" с рисковыми "нацпроектами", а то без них мы бы совсем захирели…"

Крысы Кремля sotnik-tv.com

В карманы чиновников идут такие жирные потоки, что ФСБ не успевает проводить обыски у особо зажравшихся. Новости про обыски и задержания напоминают экстренные сводки, и уже не понять: то ли это война, то ли – передел страны. Но, скорее, верится в последнее. "Вертикаль" самозачищается, отправляя в утиль устаревшие "сучки" и расставляя вместо них новые "задоринки", способные в час "Икс" выполнить приказ без сомнений. Режим "самозачистки" настолько суров, что некоторых чиновников приходится буквально соскребать с асфальта. Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты. Тело 55-летнего Андрея Кудряшова было обнаружено днем 5 июня во дворе 15-этажного жилого дома на Окружной улице в Москве. В начале апреля сотрудники ФСБ проводили обыски в юридическом отделе одной из воинских частей, входящих в состав Службы специальных объектов. За несколько дней до последнего полета Андрей Кудряшов был уволен со службы, и перспектива дальнейшего земного существования стала совсем беспросветной. Чем активнее процесс передела – тем больше самовыкидышей шагнет с подоконника в вечность…

Игра в лояльность проявляется лишь в особых случаях – как с Майклом Калви, которого с особым эротизмом "хотели видеть на экономическом форуме" в Питере. Насколько показательно это будет выглядеть – в Кремле не думают. По данным Росстата, за год было открыто 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность 622 тыс. компаний.Экономика потеряла почти 332 тысячи компаний, которые уходили с рынка со скоростью почти тысячу в день. А теперь представьте: выходит на трибуну свободный и счастливый предприниматель Калви и, позвякивая наручниками, проникновенно рассказывает о том, как хорошо и комфортно вкладывать деньги в путинскую экономику. Эта фантасмагория – яркий пример деградации системы. Жажда тотального контроля, сопряженная с попытками сохранить "цивильное лицо" являет миру ужимки цирковой обезьяны, изображающей светские манеры. Но, если шимпанзе обрядить во фрак и дать ей подымить сигарой – получится даже убедительнее. Потому что упоротые властью чекисты намного страшнее диких обезьян. И их дерзкие прорывы из эпохи просвещения в передовое средневековье способны погрузить человечество в каменный век.

Ну, а пока у них неплохо получается заваливать камнем собственную пещеру. МВД России предложило внести поправки в закон "О порядке въезда и выезда из РФ", согласно которым сотрудники министерства получат право проверять указанные в заграничных паспортах сведения и признавать загранпаспорта граждан недействительными. К примеру, состряпали против вас уголовное дело – и вы уже не просто невыездной, а – даже если уже и выехали за границу – то превращаетесь в зарубежного нелегала без паспорта. Этот кистень весьма удобен в обращении, им можно заставить заткнуться кого угодно – если, конечно, вы не хотите прочувствовать на себе леденящие объятия родины.

Новини Россия вызывает чувство брезгливости и омерзения

А крепко обнимать и затаскивать в клетку она умеет. В районе железнодорожной станции Шиес продолжаются столкновения противников стройки мусорного полигона с пригнанным сюда ОМОНом, и чем дальше – тем жёстче. В Дзержинске взорвался оборонный завод, но вместо того, чтобы рассказать правду о количестве погибших и пострадавших – режим дает команду засекретить данные о происшествии. Режим абсолютной секретности – последнее орудие Кремля. О чем там говорили Путин с товарищем Си? Не об окончательной ли сдаче Китаю русской Сибири? Страна-то трещит по швам, раздираемая воровским истеблишментом. Можно, конечно, увлеченно врать о Всемирном Банке, якобы сообщившем о рекордном росте российской экономики в 2018 году, как это делают РИА Новости. Но пытливый читатель откроет сей Доклад и не обнаружит в нем ни одного упоминания о России, и уж – тем более – о путинских рекордах. Пропаганда все чаще скатывается в стопроцентную ложь – в надежде на тупость и всеядность населения. Оно-то, конечно, "хавает", но отрыжка от токсичной реальности с каждым днем становится все резче.

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А в это время под кремлевским ковром происходит шевеление крысятника. Эксперты "Минченко Консалтинг" представили очередной доклад о российских элитах под названием "Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна". Утверждается, что этой "волной" из коллектора смыло не только "глубинного" Суркова, но и мягко-филейного Володина. Патрушев усилил свои ядерные позиции, а в ближайший круг вернулся старый нефтяной кореш Тимченко. Прибавили в весе и другие грызуны – такие, как Игорь Сечин и Аркадий Ротенберг. Шойгу с Чемезовым остаются в стае, зато позиции Медведева признаны "неочевидными", с намеком на возможное съедение фигуранта. Вся эта возня так и продолжится до тех пор, пока будет происходить "большой распил". Но, как только звякнет последняя копейка – случится то, что уже символически произошло в Майковской сельской управе Курганской области, которую попросту закрыли. Из-за обнуления бюджета из Управы уволились все, до последней уборщицы. Власти больше нет. Так матушка Анархия стучится в дверь, почти сорванную с петель.

Так и из Кремля – уволятся все. И имперскую корону продадут с аукциона, и даже царскую печать сдать будет некому. Если, конечно, она еще останется и её не сгрызет последняя жирная крыса – перед тем, как покинуть разграбленную страну.

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