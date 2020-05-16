Итак, российские СМИ со вчерашнего дня принялись освещать очередную “гуманитарную” эпопею, организованную российскими военными. На сей раз, около 170 тонн “гуманитарного” груза с помпой и придыханием было доставлено в сирийскую провинцию Хасеке. А судя по тому, что глашатаем этой благой вести стал замначальника штаба материально-технического обеспечения группировки войск ВС РФ в Сирии полковник Максим Герасимов, можно сделать вывод, что сама “помощь” оказывалась по линии МО РФ.

И вот, казалось бы, в этой истории нет ровным счётом ничего нового. Ведь Российская Федерация сейчас поставила гуманитарные посылки, на службу пропагандистской машины, демонстрируя всему миру свою напускную добросердечность и благодетельность. Однако на самом деле не всё так просто в этой “гуманитарной” эпопеи.

Дело в том, что буквально на днях стало известно о том, что в отправке очередного гуманитарного груза МО РФ намеревалось использовать администрацию оккупированного полуострова Крым.

В частности, информационный ресурс “Флот-2017” опубликовал документы подтверждающие, что Министерство обороны России намеревалось привлечь оккупационные власти Крыма для передачи гуманитарной помощи в Сирию. Данный финт был обусловлен тем, что, во-первых - МО РФ не имеет права организовывать и проводить гуманитарные акции и благотворительные мероприятия, будучи государственной структурой. А во-вторых, это попытка легализовать оккупированный Крым на международной арене.

Причём первоначально предполагалось, что груз будет отправлен в Италию, но это направление стухло в зачатке. А потому, был выбран марионеточный плацдарм абсолютно и полностью контролируемый Россией – Сирия.

При этом, отправка гуманитарного груза через оккупированный Крым изначально не будет афишироваться СМИ и лишь после того как “благая” весть расширится, упоминание полуострова начнёт звучать всё чаще.

Именно такой расклад мы и можем наблюдать прямо сейчас, ведь первые сообщения о гуманитарной помощи в Сирию не содержат упоминания Крыма. И лишь после того как сеть заполнится видео и фото радостных лиц сирийских детишек, неистово обнимающих одну и ту же куклу “Маши” от одной локации съёмок, к другой, начнут говорить о роли Крыма.

Но, всё же, “легализация” окажется весьма и весьма тухленькой. Ведь Сирия, с её деспотичным правителем, утопившем свой народ в кровавой бане, и являющимся марионеткой Кремля в регионе, это вам не Италия. Оккупацию Крыма могут с таким же успехом “легализовать” через Приднестровье, Нагорный Карабах, Южную Осетию, Абхазию, КНДР, Венесуэлу и другие непризнанные образования, либо обладателей гордого статуса “страны-изгоя”. Но, это будет не более чем цирк для периферийных потребителей информационного фаст-фуда.

А потому – скучно девочки, скучно! Но оно и понятно, ведь на большее вы и не годитесь!