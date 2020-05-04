Вы, наверное, уже слышали о том, как выглядела мозаика с изображением Путина и его приближенных в Главном храме Вооруженных сил РФ. Думаю, вы об этом не забыли. А не стоило.

Стоит вспомнить молитву о том, что он имеет право на то, чтобы у него были светлые лица, постоянные поездки по святым местам, восхищение патриарха и всяких митрополитов, целование рук государственных священнослужителей более мелкого масштаба. Зачем вспоминать? Посмотрим на все глазами самого Путина.

Ты очень богатая страна. Ты правишь этой страной уже два десятка лет. Изменилось многое, но неизменно одно. У вас есть практически неограниченная власть. штрихи - и вирусолог, и экономист, и водолаз-археолог… но что-то всё равно не то. Похвала, победитель и деньги. Приелся за два десятка лет. И что тогда остаётся? Ведь и годы идут, не молодеешь. Что сделать, чтобы жизнь принесла наконец полное удовлетворение?

Остаются умы людей. Вот что слаще всего. Не поклонение напоказ, не привычная лесть, а искреннее почитание и восторг. Великий политик и ожидание - это есть (давайте не будем здесь обсуждать то, какое количество людей действительно считает необходимым и быстро сокращать это количество - это в любом случае очень велико). Но такие уже были. Николай Сталин был его выдающимся человеком, отец народа, был великим "изобретателем" Хрущёва, был почетным монументом Брежнева. Особенно давно переплюнешь, особенно последнее?

Да очень просто. Нужно стать святым ещё при жизни. Тот, кто умер, не спасен, пострадал, причислил к лику святых - и всё. Этот, нынешний, не таков - замучить себя не даст, сам кого хочешь отравит-повесит. Мученическая смерть. А вот стать святым, спасителем, освободителем - это пожалуйста. Не верите? Ну как же. Бескровно Крым вернул в родную гавань. Спасение от смерти и от рук врагов, которые стали оккупантами на той же земле. "Фашисткую" заразу в Россию не пустил. Маме и папе оставалось жить в родных стенах. После "лихих 90-х". Мало ли "фактов", которые вам с радостью подтвердили многие граждане России? Вы считаете, нет поклонников Путина? Вы удивитесь, в его образе супергероя. Их друзья не могут быть такими крутыми, как все, что могут сделать друзья.

Говорите, народу скоро будет нечего будет из-за путинских "каникул с сохранением" и "самоизоляции"? Скоро бунты начнутся? Свергнут Путина? А вы уверены? Ведь есть и другой вариант. Путин подождёт ещё и ровно столько, сколько нужно. Деньги, деньги, деньги, деньги, деньги и деньги. Они так страдали. В итоге помогли, а главное - кто помог. У людей короткая память, особенно когда после голода их накормить. Не у всех, к счастью. Но у многих, к сожалению. Путин будет снова спасителем - уже от голода, от то, что от страшной болезни.

Пропаганда через Русскую православную церковь. Пропаганда духовная - самая, наверное, подлая её разновидность. И все дело в том, что люди от всего мира хотят, чтобы они не заботились о них, а Путин - единственное спасение российского народа от всех врагов. Все люди в священниках, вне зависимости от ранга - они просто люди, со всеми людскими слабостями и гадостями. Они тоже обманывают и воруют, как и другие. Не все, но большинству.

Армия поклонников Путина, воспитывающих духовных отцов главного обманщика Кирилла (Гундяева), очень велика. И эти люди. Они уже не плохие, а те, кто такие на самом деле почти "святой" уже Путин, сложнее, чем вам. Люди могут быть еще более недосказанными, а потом дать им немного еды и денег.

И тогда Путин станет кем угодно - хоть святым, хоть спасителем. Не страшно, что Путин - он ужасно верующий товарищ, верующий напоказ. Вот и Бог в Конституцию ввёл. У него есть - персональный путинский Бог, наверное. Вам всё ещё смешно? Когда-то люди только приходили к власти, а потом, когда они начинали поклоняться почти как божествам, смешно уже не было. А иногда и смеяться уже некому было.

Чтобы стать святыми при жизни, достаточно будет Путину, Матвиенко, Шойгу, Патрушеву и прочим пририсовать его над головами. Можно квадратные нимбы, пока они живы. Вот и новые святые, очень современно. Для этого и не нужно умирать. Вместо того, чтобы пририсовать. Ведь он же один спаситель. Это может быть сделано в Северной Корее (от рождения Ким Ир Сена). "Обнулилось".

Жаль, что мозаику уже убрали. Просто оказалось немного рановато. Не созрел ещё народ ...

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