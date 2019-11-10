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10 листопада • оновлено в 18:01
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Крутив романи зі школярками: сплив скандальний факт про розчленувача з Пітера

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Викладач історії з Санкт-Петербурга (Росія) Олег Соколов, якого підозрюють у вбивстві своєї студентки-коханки, раніше був викритий в романах зі школярками.

Як повідомляє Telegram-канал Mash на Мойці, ще 30 років тому для відносин він обирав дівчат з 9-10 класів. Тоді Соколов працював простим вчителем.

За словами одного з ексучнів школи №171 Санкт-Петербурга, саме там у 1989 році Соколов і познайомився зі своєю покійною дружиною Анастасією Вікторовою. Йому тоді було 34, а вона вчилася в 10 класі.

"Соколов реально хворів Наполеоном. Він навіть намагався імітувати корсиканський акцент французької мови. Шабля, мундир, портрет в образі Наполеона – все це коштувало грошей", – розповідає випускник школи, де працював Соколов.

Олег Соколов

Олег Соколов

Telegram-канал Mash на Мойці

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Цю інформацію підтвердила і однокласниця колишньої дружини історика. Вона розповіла, як про зв'язок Анастасії і Соколова батьки дізналися тільки після випуску дочки зі школи і були категорично проти. Проте вони одружилися, у них народилася дочка, яка зараз живе у Франції.

Відзначимо, що за даними Telegram-каналу "360tv", Соколов все ж зізнався у вбивстві своєї випускниці Анастасії Єщенко, з якою у нього були стосунки. Він погодився з тим, що сам вчинив злочин, на допиті, зазначив його адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Кримінал
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Росія Санкт-Петербург
Тег
Новини Росії
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