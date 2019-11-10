Крутив романи зі школярками: сплив скандальний факт про розчленувача з Пітера

Викладач історії з Санкт-Петербурга (Росія) Олег Соколов, якого підозрюють у вбивстві своєї студентки-коханки, раніше був викритий в романах зі школярками.

Як повідомляє Telegram-канал Mash на Мойці, ще 30 років тому для відносин він обирав дівчат з 9-10 класів. Тоді Соколов працював простим вчителем.

За словами одного з ексучнів школи №171 Санкт-Петербурга, саме там у 1989 році Соколов і познайомився зі своєю покійною дружиною Анастасією Вікторовою. Йому тоді було 34, а вона вчилася в 10 класі.

"Соколов реально хворів Наполеоном. Він навіть намагався імітувати корсиканський акцент французької мови. Шабля, мундир, портрет в образі Наполеона – все це коштувало грошей", – розповідає випускник школи, де працював Соколов.

Олег Соколов Telegram-канал Mash на Мойці

Цю інформацію підтвердила і однокласниця колишньої дружини історика. Вона розповіла, як про зв'язок Анастасії і Соколова батьки дізналися тільки після випуску дочки зі школи і були категорично проти. Проте вони одружилися, у них народилася дочка, яка зараз живе у Франції.

Відзначимо, що за даними Telegram-каналу "360tv", Соколов все ж зізнався у вбивстві своєї випускниці Анастасії Єщенко, з якою у нього були стосунки. Він погодився з тим, що сам вчинив злочин, на допиті, зазначив його адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці наплічник з відрубаними жіночими руками.

На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив з дрібнокаліберного обріза і сховав тіло в своїй оселі.

На наступний день вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після він вирішив розчленувати труп.

Пізніше з'ясувалося, що Соколов, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї студентки-коханки, хотів стратити себе на очах туристів в Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір в костюмі Наполеона.

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