Кривава розправа над сім'єю в Москві: з'явилися подробиці

Жінку і 5-річну дитину, у вбивстві яких у Москві звинувачують батька сімейства, сина кримського письменника Саву Нікітіна, незабаром поховають в Україні.
Убита була родом із Дніпропетровської області. Про це повідомляє "КП в Україні".
Відзначається, що мати жінки, яка працює педіатром у Кривому Розі, вже виїхала до Москви для того, щоб забрати тіла доньки й онука, яких вирішила поховати вдома.
Сава Нікітін з убитими дружиною і сином
Life.ru
Сам Нікітін перебуває в НДІ швидкої допомоги ім. Скліфосовського і дає свідчення слідству. Оскільки лікарі не виявили у кримчанина психічних розладів, йому висунуть звинувачення у вбивстві і розбещенні малолітнього сина. Нікітіну загрожує до 20 років позбавлення волі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тіла жінки і 5-річної дитини з множинними колото-різаними пораненнями виявили в квартирі на північному сході Москви 2 березня. З ними розправився чоловік, після чого спробував накласти на себе руки.
Чоловік наносив удари ножем і викруткою. У хлопчика на тілі знайшли 62 поранення. На підлозі квартири були помічені написи "Я тебе породив, я тебе і вб'ю".
Перед кривавою розправою жінка встигла відправити SMS-повідомлення. Вона попередила, що запізниться на роботу.
Підозрюваний у вбивстві виявився сином письменника з Криму.
Також з'ясувалося, що підозрюваний більше трьох років працював пожежником у МНС України.
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