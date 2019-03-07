Кривава розправа над сім'єю в Москві: з'явилися подробиці

Жінку і 5-річну дитину, у вбивстві яких у Москві звинувачують батька сімейства, сина кримського письменника Саву Нікітіна, незабаром поховають в Україні.

Убита була родом із Дніпропетровської області. Про це повідомляє "КП в Україні".

Відзначається, що мати жінки, яка працює педіатром у Кривому Розі, вже виїхала до Москви для того, щоб забрати тіла доньки й онука, яких вирішила поховати вдома.

Сава Нікітін з убитими дружиною і сином Life.ru

Сам Нікітін перебуває в НДІ швидкої допомоги ім. Скліфосовського і дає свідчення слідству. Оскільки лікарі не виявили у кримчанина психічних розладів, йому висунуть звинувачення у вбивстві і розбещенні малолітнього сина. Нікітіну загрожує до 20 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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