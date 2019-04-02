Криму вистачило? Росіяни виступили проти об'єднання з Білоруссю

Більшість росіян виступає проти об'єднання Росії і Білорусі, про яке останнім часом так голосно заговорили у Кремлі.

Такими є результати опитування ВЦВГД "Росія і Білорусія: новий формат інтеграції?". Причому, 51% росіян в 2019 році вперше почули про те, що 20 років тому країни домовилися про створення Союзної держави, пишуть "Известия".

Так, проти об'єднання висловилися 48% опитаних. Також з'ясував% — дружніми, 15% — хорошими і добросусідськими.

baltnews.lt

Ворожість відзначив кожен сотий опитаний, на напруженість у відносинах вказали дев'ять осіб зі ста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міжнародник Андрій Каракуц заявив, що Росія почала поступову окупацію Білорусії, і президенту Олександру Лукашенку про це відомо.

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