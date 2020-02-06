Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:21
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Україна може відновити подачу води до окупованого Криму: Бабін поділився інсайдом

21т
Читати матеріал російською

Юрист-міжнародник, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін припустив, що на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з прав людини, яке відбудеться поблизу адміністративного кордону Криму, може бути ухвалене рішення про відновлення водопостачання анексованого півострова.

"Не треба мати великого розуму, щоб зрозуміти, навіщо це", – зауважив він у блозі OBOZREVATEL.

За його словами, виїзне засідання підтверджене "кількома джерелами". Зокрема відомо, що члени Комітету відвідають дамбу на Північно-Кримському каналі.

Кремль може спробувати купити воду для Криму

Кремль може спробувати купити воду для Криму

У цьому контексті Бабін вказав на парадокс. "Комітет з прав людини – не Комітет з питань агрополітики, не з питань екології, не з питань національної безпеки – раптово їде в Херсон і раптово відвідує дамбу на Північно-Кримському каналі. Не СІЗО, не інтернат, не тубдиспансер або щось іще, пов'язане з правами людини, а дамбу".

Новини
В Ялті ще гірше, ніж у Сімферополі: Чубаров розповів про запаси води у Криму

Виходячи з цього, він припустив, що "нам скажуть, що у Криму хтось страждає, що давайте дамо воду, тому що "це ж наші люди", і скажуть, що натомість росіяни пропонують на обмін 3, 5 або 7 кримських татар".

За словами Бабіна, окупаційна влада не раз намагалася підкупити українських чиновників, пропонуючи їм "божевільні гроші" за відкриття Північно-Кримського каналу. "За часів попереднього президента називалася сума в сотню мільйонів доларів. Зрозуміло, неофіційні виплати. Зараз ці суми, звісно ж, зросли", – сказав він.

Водночас, як переконаний експостпред, катастрофічна нестача води у Криму може стати підставою для його деокупації. Щоб запобігти "недержавницькій поведінці" українських чиновників, яким окупанти можуть знову пропонувати чималі хабарі, Бабін закликав журналістів і всіх небайдужих до долі Криму відстежувати кожен їхній крок. "Розголос зупиняє всі ці шахрайські схеми", – наголосив він.

Новини
Катастрофа з водою: у Криму окупанти заборонили автомийки та сауни

Як писав OBOZREVATEL, окупаційна влада анексованого Росією Криму заявила, що Сімферополь забезпечений водою максимум на 100 днів. На півострові розглядають можливість введення подачі води за графіком і використання води вдруге.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Анексія Криму Ексклюзив
Особа
Борис Бабин
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Новини Криму Крим без води
Поділитися у Facebook
40
Коментарі
405
31
Смішно
27
Цікаво
122
Сумно
55
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
ха-ха-ха, кто то по этому каналу проторенной дорогой до Ростова доплывёт, даже с пианином.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Ярошенко Андрей, если вова отчмекает вове вода будет !!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мил Мил
Мил Мил
Если Крыму нужна днепровская вода ...они ее могут взять в черном море. Там ее валом
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Ярошенко Андрей, может удавится старик , может
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Мил Мил, это то, которое украинцы вырыли? Не удавятся?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Tургенев Виталий
Tургенев Виталий
Ставте туалеты как в Индии. Там ещё меньше воды. Поссали-попили. Ляпота
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги