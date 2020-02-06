Україна може відновити подачу води до окупованого Криму: Бабін поділився інсайдом

Юрист-міжнародник, експредставник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін припустив, що на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з прав людини, яке відбудеться поблизу адміністративного кордону Криму, може бути ухвалене рішення про відновлення водопостачання анексованого півострова.

"Не треба мати великого розуму, щоб зрозуміти, навіщо це", – зауважив він у блозі OBOZREVATEL.

За його словами, виїзне засідання підтверджене "кількома джерелами". Зокрема відомо, що члени Комітету відвідають дамбу на Північно-Кримському каналі.

Кремль може спробувати купити воду для Криму

У цьому контексті Бабін вказав на парадокс. "Комітет з прав людини – не Комітет з питань агрополітики, не з питань екології, не з питань національної безпеки – раптово їде в Херсон і раптово відвідує дамбу на Північно-Кримському каналі. Не СІЗО, не інтернат, не тубдиспансер або щось іще, пов'язане з правами людини, а дамбу".

Виходячи з цього, він припустив, що "нам скажуть, що у Криму хтось страждає, що давайте дамо воду, тому що "це ж наші люди", і скажуть, що натомість росіяни пропонують на обмін 3, 5 або 7 кримських татар".

За словами Бабіна, окупаційна влада не раз намагалася підкупити українських чиновників, пропонуючи їм "божевільні гроші" за відкриття Північно-Кримського каналу. "За часів попереднього президента називалася сума в сотню мільйонів доларів. Зрозуміло, неофіційні виплати. Зараз ці суми, звісно ж, зросли", – сказав він.

Водночас, як переконаний експостпред, катастрофічна нестача води у Криму може стати підставою для його деокупації. Щоб запобігти "недержавницькій поведінці" українських чиновників, яким окупанти можуть знову пропонувати чималі хабарі, Бабін закликав журналістів і всіх небайдужих до долі Криму відстежувати кожен їхній крок. "Розголос зупиняє всі ці шахрайські схеми", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, окупаційна влада анексованого Росією Криму заявила, що Сімферополь забезпечений водою максимум на 100 днів. На півострові розглядають можливість введення подачі води за графіком і використання води вдруге.

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