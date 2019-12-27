"Кримський міст тільки для багатих": в Росії розповіли правду про "процвітання". Відеофакт

Московська місцева жителька поскаржилася на мізерні пенсії в Росії і недоступний для "звичайних людей" Кримський міст.

Жінка заявила, що життя в країні-агресорі розрахована "тільки на багатих", як і незаконно збудований окупантами міст через Керченську протоку. Відеофакт опублікував користувач Vіtаuskаs на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"І обличчя таке, ніби відкриття ж/д частини Кримського мосту не рада. А може розмір пенсії в 12 тисяч рублів як-то з "Кримнашем" пов'язаний, який Путін спеціально для вас у України вкрав? Чи не думали про це, росіяни? ", - написав він.

І обличчя таке, ніби відкриття ж / д частини кримського моста не рада. А може розмір пенсії в 12 тисяч рублів як-то з "Кримнашем" пов'язаний, який Путін спеціально для вас у України вкрав? Чи не думали про це, росіяни? pic.twitter.com/vfUPvjoUNz - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 27 грудня 2019 р

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL :

18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Офіційно про завершення будівництва скандального мосту оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

23 грудня рух поїздів по незаконно побудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на четверо діб перекрило рух в Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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