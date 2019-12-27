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27 грудня • оновлено в 18:57
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"Кримський міст тільки для багатих": в Росії розповіли правду про "процвітання". Відеофакт

1.2т
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Московська місцева жителька поскаржилася на мізерні пенсії в Росії і недоступний для "звичайних людей" Кримський міст.

Жінка заявила, що життя в країні-агресорі розрахована "тільки на багатих", як і незаконно збудований окупантами міст через Керченську протоку. Відеофакт опублікував користувач Vіtаuskаs на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"І обличчя таке, ніби відкриття ж/д частини Кримського мосту не рада. А може розмір пенсії в 12 тисяч рублів як-то з "Кримнашем" пов'язаний, який Путін спеціально для вас у України вкрав? Чи не думали про це, росіяни? ", - написав він.

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Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

  • Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

  • Офіційно про завершення будівництва скандального мосту оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

  • 23 грудня рух поїздів по незаконно побудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

  • Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на четверо діб перекрило рух в Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
Кримський міст
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