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"Ядерна" небезпека Кримського моста: генерал зробив заяву

5.3т Читати матеріал російською

Російська Федерація завершує процес перетворення анексованого Криму на військово-морську базу, і Кримський міст відіграє важливу роль в цьому процесі.

"Кримський міст має військово-стратегічне значення – в цьому немає жодних сумнівів", – заявив OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Він нагадав про те, що Росія активно модернізує Чорноморський флот, поповнює його новими бойовими кораблями і підводними човнами. Є нові системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси С-400. На півострові знаходиться контингент російських військ, що нараховує близько 40 тисяч військовослужбовців.

Спорудження залізничної гілки Кримського моста

Спорудження залізничної гілки Кримського моста

Кримський міст

Більш того, генерал переконаний в тому, що на території Криму є не лише "все необхідне для розміщення ядерної зброї, але й сама ядерна зброя".

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"І все це вимагає відповідного транспортного сполучення", – підкреслив Богдан.

За його словами, саме з цією метою був побудований Кримський міст – "Кремль усвідомлював проблеми з доставкою на півострів, перш за все, військової техніки і озброєнь".

"До речі, Кримський міст почав тріщати по швах", – зауважив генерал, маючи на увазі численні негативні прогнози, озвучені, зокрема, російським ученим-гідрогеологом Юрієм Медоваром.

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Відповідаючи на запитання, які заходи повинна вживати України перед обличчям цієї загрози, Богдан сказав: "По-перше, ми повинні апелювати до світової громадськості і вимагати посилення санкцій, по-друге, потрібно повертатися до ідеї про Крим і Севастополь як демілітаризованої зони. По-третє, Україна повинна докласти особливих зусиль в плані модернізації озброєнь і високими темпами нарощувати виконання державної програми "Ядерний щит". У нас вже є "Нептун", "Вільха".

Як писав OBOZREVATEL, раніше екс-постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабин заявив про те, що Кримський міст є об'єктом військової інфраструктури країни-агресора і може використовуватися для обслуговування ядерної зброї, яка знаходиться на окупованому українському півострові.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
Тег
ядерна зброя
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Этот старый болван видел хоть раз то на чем транспортируют ядерные боеприпасы?Даже если принимать всерьез бзыки хенералЯ,то почему нельзя морем притаранить? Почему именно по мосту?Почему нельзя загрузить ядерную ракету на борт подводной лодки или корабля например в Новороссийске? Он че думает,что во время ядерной войны кто то сумеет несколько раз перезарядиться?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
РАЗГЛАШАЮ САМУЮ СТРАШНУЮ ВОЕННУЮ ТАЙНУ ПУТИНА! БЕСПЛАТНО! :-))) Мост построен для переброски ста тысяч бронекавалерийских дивизий подводных танковых бурятоякутов в безмятежные европейские столицы! ТОЧЧЧЧЧЧНО! Иначе бы мост и не строили! :-))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "У нас уже есть "Нептун", "Ольха". Точно есть? Вы же их вот недавно испытали?
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