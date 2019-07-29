"Ядерна" небезпека Кримського моста: генерал зробив заяву

Російська Федерація завершує процес перетворення анексованого Криму на військово-морську базу, і Кримський міст відіграє важливу роль в цьому процесі.

"Кримський міст має військово-стратегічне значення – в цьому немає жодних сумнівів", – заявив OBOZREVATEL ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Він нагадав про те, що Росія активно модернізує Чорноморський флот, поповнює його новими бойовими кораблями і підводними човнами. Є нові системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси С-400. На півострові знаходиться контингент російських військ, що нараховує близько 40 тисяч військовослужбовців.

Спорудження залізничної гілки Кримського моста Кримський міст

Більш того, генерал переконаний в тому, що на території Криму є не лише "все необхідне для розміщення ядерної зброї, але й сама ядерна зброя".

"І все це вимагає відповідного транспортного сполучення", – підкреслив Богдан.

За його словами, саме з цією метою був побудований Кримський міст – "Кремль усвідомлював проблеми з доставкою на півострів, перш за все, військової техніки і озброєнь".

"До речі, Кримський міст почав тріщати по швах", – зауважив генерал, маючи на увазі численні негативні прогнози, озвучені, зокрема, російським ученим-гідрогеологом Юрієм Медоваром.

Відповідаючи на запитання, які заходи повинна вживати України перед обличчям цієї загрози, Богдан сказав: "По-перше, ми повинні апелювати до світової громадськості і вимагати посилення санкцій, по-друге, потрібно повертатися до ідеї про Крим і Севастополь як демілітаризованої зони. По-третє, Україна повинна докласти особливих зусиль в плані модернізації озброєнь і високими темпами нарощувати виконання державної програми "Ядерний щит". У нас вже є "Нептун", "Вільха".

Як писав OBOZREVATEL, раніше екс-постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабин заявив про те, що Кримський міст є об'єктом військової інфраструктури країни-агресора і може використовуватися для обслуговування ядерної зброї, яка знаходиться на окупованому українському півострові.

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