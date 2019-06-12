"Грязьовий вулкан": російський учений попередив про катастрофу з Кримським мостом

Кримський міст може бути зруйнований грязьовим вулканом.

"Такий вулкан вивергається раз на 7-10 років", – розповів OBOZREVATEL російський гідрогеолог Юрій Медовар.

За його словами, двоє вчених-геологів із Південного федерального університету Ростовської області (Таганрог), які довгий час займалися моніторингом цього регіону, провели дослідження і "написали статтю за темою: "Оцінка впливу будівництва Керченського мосту на екологічний стан Азовського моря".

Керченський (Кримський) міст Мир 24

"Поряд із Керченським (Кримським) мостом вони знайшли грязьовий вулкан, який вивергається раз на 7-10 років", – повідомив гідрогеолог. За його словами, "коли востаннє подібний вулкан "вистрілив" у Азовському морі, глиняний масив із дна піднявся на 2 метри вище урізу моря".

У цьому контексті він зауважив: "Грязьовий вулканізм – звичайне явище для Чорного й Азовського морів і для Керченської протоки".

Вчений визнав: епіцентр таких вулканів розташований на глибині декілька кілометрів, тому вони не мають прямого відношення до Керченського (Кримського) мосту.

За оцінками Медовара, "коли вулкан "спрацює", то просто знесе опору мосту". "Там колосальний тиск. Уявіть собі, що таке виверження вулкана. В цьому випадку – виверження брекчією", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що 9-10 грудня на Кримському мосту можуть запустити залізничний рух. Продаж квитків на ці поїзди відкриється у вересні й буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!