"Крим не наш": у Росії несподівано відхрестилися від півострова

У містах Росії висловили протест проти проявів агресії щодо України, залишивши ряд красномовних написів на стінах про анексію Криму та війну на Донбасі.

Підтверджуючі фото опублікувало "Радіо Свобода" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на в'їзді в місто Тосно Ленінградської області Росії невідомі залишили заклик "Повернемо Крим Україні", а на стелі в місті Псков з'явився напис "Крим не наш".

У Росії несподівано відхрестилися від Криму

Запротестували росіяни і проти підтримки Кремлем терористів на сході України. У Санкт-Петербурзі на житловому будинку за адресою 1-й Рабфаковськийй провулок, корпус 5 невідомі написали "Досить вмирати за Донбас".

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У Росії несподівано відхрестилися від Криму

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найбільший оператор РФ Tele2 виключив анексувати півострів зі своєї тарифної сітки, заявивши, що "Крим не наш".

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