Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Крим не наш": у Росії несподівано відхрестилися від півострова

6.8т Читати матеріал російською

У містах Росії висловили протест проти проявів агресії щодо України, залишивши ряд красномовних написів на стінах про анексію Криму та війну на Донбасі.

Підтверджуючі фото опублікувало "Радіо Свобода" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на в'їзді в місто Тосно Ленінградської області Росії невідомі залишили заклик "Повернемо Крим Україні", а на стелі в місті Псков з'явився напис "Крим не наш".

Новини
"Ми невиїзні!" У Криму знайшлася нова проблема з документами

У Росії несподівано відхрестилися від Криму

У Росії несподівано відхрестилися від Криму

Запротестували росіяни і проти підтримки Кремлем терористів на сході України. У Санкт-Петербурзі на житловому будинку за адресою 1-й Рабфаковськийй провулок, корпус 5 невідомі написали "Досить вмирати за Донбас".

У Росії закликали повернути Крим Україна

У Росії закликали повернути Крим Україна

У Росії несподівано відхрестилися від Криму

У Росії несподівано відхрестилися від Криму

У Росії ополчилися проти Кремля через Донбасу

У Росії ополчилися проти Кремля через Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найбільший оператор РФ Tele2 виключив анексувати півострів зі своєї тарифної сітки, заявивши, що "Крим не наш".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
Крим Донбас
Поділитися у Facebook
19
Коментарі
10
29
Смішно
20
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Александров Сергей
Александров Сергей
На заборе тоже х1й написано...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Лиха беда начало !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Бабки Ходорковского отрабатывают. Жидковато как-то. Экономит Ходор.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel