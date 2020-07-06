Крим і Донбас потрібно повернути Україні, вони не варті ізоляції Росії, – Іноземцев

Росії потрібно повернути анексований Крим і території окупованого Донбасу, щоб направити країну в "світле майбутнє".

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів економіст, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Владислав Іноземцев. Він зазначив, що РФ потрібно прагнути, що повернутися в Європу за всяку ціну.

"Крим, Донбас – це не питання, які повинні зупиняти на цьому шляху, просто тому, що вони не варті того, щоб опинятися в ізоляції, як ми сьогодні опинилися", – сказав експерт.

Іноземцев додав, що для "світлого майбутнього" Росії також необхідно реформувати економіку.

"Її потрібно просто реально звільнити. Знизити податки, зменшити тиск силових органів на економіку, перестати вважати економічні злочини кримінальними. Але це банальні речі, які намагався робити і Путін у 2000 році, і Медведєв у 2008 році", – повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська публіцистка Лариса Волошина сказала, що президент Росії Володимир Путін може спробувати військовим шляхом повернути воду в Крим з території України, але тоді нарветься на нові санкції та кривавий опір.