Кричала на всю вулицю: у Росії хлопець влаштував криваву розправу над колишньою. Відео

У російському Петрозаводську 30-річний чоловік напав на колишню дівчину з ножем через ревнощі.
Інцидент трапився у дворі житлового будинку, передає "360". Ревнивець встиг нанести кілька ножових поранень. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що дівчину врятували сусіди, які вийшли в цей момент із під'їзду. Після того, як вони сказали про камери спостереження у дворі, зловмисник поспішно зник із місця злочину, проте незабаром сам здався поліції.
У Росії хлопець влаштував криваву розправу над колишньою
vitvesti.by
"Вона не пускала його на поріг. Потім він її підстеріг. Дівчина вийшла винести сміття, він кинувся на неї і вдарив ножем у шию зі спини. Я почув крики і вибіг на подвір'я. Потім ще другий сусід прибіг і кинув у нього пакет зі сміттям", – розповів один із очевидців.
Як повідомили в прес-службі МВС Петрозаводська, у такий спосіб росіянин хотів помиритися зі своєю коханою.
"Спробував відновити з нею якісь стосунки, але в якийсь момент не зміг впоратися зі своїми емоціями і напав на неї. Він сам тут же після нападу прийшов до відділу поліції і в усьому зізнався. Зараз проводиться перевірка. Ми чекаємо медичного висновку про характер завданих травм. Після цього буде ухвалено процесуальне рішення", – розповіли правоохоронці.
Відзначається, що дівчина втратила не багато крові і залишалася при тямі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві п'яний чоловік у маршрутці з ножем напав на пасажирку через те, що та відмовилася з ним знайомитися.
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