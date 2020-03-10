Цены на нефть обрушились почти на 30%, достигнув минимальной за последние годы отметки. Таким образом Саудовская Аравия фактически объявила Кремлю нефтяную войну Кремлю.

Московская биржа закрыта для торгов на фондовом и валютном рынках, акции российских компаний на Лондонской бирже обвалились в цене на 15-25 процентов, курс доллара в российских банках достиг 75 рублей, нефть болтается в промежутке $31-36 за бочку, ЦБ заблокировал внутреннюю скупку валюты (не для населения), а эксперты единодушно оценивают происходящее как войну Саудовской Аравии против Кремля. То, что я недавно писал о факторе коронавируса, который приводит к сползанию российской экономики в пропасть, усугубляется теперь более "точечным" ударом – ударом непосредственно по нефтяному потенциалу России.

Прогноз, который еще недавно был неутешительным, теперь становится катастрофическим. Советовать покупать в такой ситуации валюту я бы не стал: сейчас неясно, какую долю в нынешнем взлете валют занимают долгосрочные аспекты, а какую долю – элементарная паника на рынках. Пена может уйти в течение недели: тогда появится возможность оценить ситуацию хотя бы в среднесрочной перспективе.

Важно иметь в виду, что кризис на самом деле отнюдь не локальный – не российский, не саудовский и даже, вероятно, не нефтяной.

Падают все рынки – американские, европейские. Торговля по ключевым индексам США приостановлена. Мировая экономика, очевидно, перестраивается и, словно куколка гусеницы, пытается обрести новые формы – формы истинно пост-индустриальные, когда основной продукт является высокотехнологичным, зачастую нематериальным, виртуальным. Интернет-трафик. Информационные технологии. IT. Зеленая энергия, в конце концов. Все это имеет мало отношения к потреблению нефти. Спрос на нее объективно падает и со временем будет снижаться еще сильнее. Те же европейские страны хором отказываются от дизеля.

Выходя из сделки ОПЕК, в Кремле рассчитывали ударить по Эр-Рияду, а в реальности ударил Эр-Рияд – по Кремлю, принуждая принять приемлемые для саудовцев условия. Все так. Но те же саудовцы прекрасно понимают, что эпоха нефти заканчивается, поэтому принимают экстренные меры по диверсификации экономики. В России не происходит ничего подобного: нынешние российские власти просто не обладают соответствующей квалификацией, которая позволила бы им просчитать ситуацию хотя бы на пару дней вперед – не то, что на годы. Иначе как объяснить "истерический" отказ путинской администрации от продления нефтяной сделки в пятницу? Они питают иллюзию того, чтобы имеют возможность "суверенно" влиять на рынок сланцев и нефти.

Какое же это заблуждение в условиях, когда полностью заточенная на минералы российская экономика буквально болтается на "одном нерве", а мировые финансово-производственные площадки давно уже не заточены на арабскую нефтяную конъюнктуру, как 40 лет назад, когда Путин ходил в "школу КГБ"! Московского сатрапа ничему не научила его ошибка пятилетней давности, когда он предрекал "крах" мировой экономики при цене $80 за баррель. Ничему он не научится и сейчас, ибо поздно учиться, когда все твои учебники – это "красные папки товарища майора". Неудивительно, что в таких условиях любое – даже не самое значительное внешнее потрясение (эпидемии, спор с саудовцами, локальные конфликты) – будет приводить к более резкому по сравнению с развитыми странами падению всех экономических показателей в России.

Еще более важно то, что ОПЕК давно уже не влияет на нефтяные цены стратегически, а лишь – тактически. Американский сланец, программы поддержки альтернативных источников (тот же отказ Европы от дизелей), снижение зависимости мировой экономики от нефти – все это приводит к кризису стран, делающих ставку исключительно на экспорт ресурсов. Зато повышает значимость тех, который развивают hi-tech продукт.

Среднегодовые нефтяные цены будут неуклонно снижаться. Соответствующая тенденция обозначилась более пяти лет назад. Как долго продлится нынешний кризис, неясно. Понятно лишь, что в длительной перспективе эти снизит военные возможности России. В последние годы ее бюджет агрессии заметно уменьшился, однако не исчерпался: деньги на геополитически авантюры берут из карманов россиян. Не путинским же корпорациям расплачиваться за элементарную безграмотность руководства! Одним словом, исключительно ставку на Brent я бы не стал делать. Совершенно очевидно, что не "отец будет меньше пить, а его сын – меньше есть". И все же однажды даже отцу придется узреть пустые карманы – и протрезветь, наконец.

Прекрасное время для увеличения материнского капитала и голосования по конституционному борщу.

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P.S. А вот и иллюстрация: эксперты зафиксировали сокращение экспорта оружия из России на 18 процентов.

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