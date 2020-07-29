Кремлю не повідомили про коронавірус Лукашенка: у Путіна відзвітували про реакцію

Олексій Тітофф Новини Росії 13:35, 29.07.2020 Оновлено: 13:36, 29.07.2020

У Кремлі повідомили, що не отримували інформацію про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко хворів коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомив прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

"Ні, ми не маємо в своєму розпорядженні ніякої інформацією, раніше ми ніколи не чули і не отримували інформацію про те, що Олександр Григорович хворів нкоронавірусом", – сказав він.

Також Пєсков додав, що всі росіяни, які контактували з Лукашенком, не захворіли.

"У будь-якому випадку, всі росіяни, з якими він спілкувався, всі живі і здорові, все нормально", – зазначив він.

Чиновник також сказав, що президент РФ Володимир Путін здоровий і продовжує активно працювати. При цьому глава Кремля все так же проходить тест на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко, який заявив, що перехворів коронавірусів "на ногах" 30 червня зустрічався з главою Росії Володимиром Путіним.

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