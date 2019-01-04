О том, что в Российской Федерации истощаются имеющиеся месторождения нефти, и после пиковых показателей добычи, намеченных на 2020-2021 года, начнется стремительный спад, говорилось и писалось неоднократно.

Причем не только аналитиками и экспертами в “одном лице”, а отмечалось в исследованиях крупных и заслуживающих уважения компаний, аналитических бюро и даже официальных структур самой РФ. Да, в данном случае я имею в виду Минприроды России, в котором бьют тревогу уже не первый год.

Новини Путин справился со своей ролью

Дело в том, что Министерство природы РФ, как никакое другое знающее о плачевном состоянии месторождений в России, представило накануне Нового года на рассмотрение правительства “Стратегию минерально-сырьевой базы до 2035 года”. Что интересно, согласно данным исследования, представленным в этой стратегии, в 2025 году Россия окажется в точке невозврата, когда начнется необратимый процесс деградации нефтедобывающей отрасли в стране.

По сути, падение добычи нефти в России превысит до 2035 года 55%, и сократится с нынешних, рекордных 11,4 млн баррелей в сутки, до 6,3 млн баррелей в сутки, и даже меньше. А это уже полная катастрофа для РФ, и вот почему.

Дело в том, что Россия для своих нужд потребляет около 6 млн баррелей нефти в сутки. Остальное уходит на экспорт, который вместе с прибылью от экспорта газа составляет костяк бюджета Российской Федерации. Но, при падении добычи до выше озвученных показателей, РФ попросту останется без одного из основных источников доходов в бюджет, и более того, может превратиться в импортера нефти!

В определенной и даже значительной мере, за это следует благодарить санкции США, которые были наложены на передачу российским компаниям технологий. Именно без современных технологий Россия не способна проводить качественную разведку новых месторождений и осуществлять их разработку, поскольку значительная их часть относится к трудноизвлекаемым.

По сути, с 2016 года в России не было разработано ни одного нового месторождения нефти. И даже при сохранении нынешнего уровня ограничений на предоставление технологий и оборудования России, без учета возможного ужесточения санкций, РФ не сможет развивать свою нефтедобывающую отрасль.

А потому, да, Кремлю есть чего опасаться. Но, с другой стороны, 2035-й год? Это уже будут проблемы совсем другого правительства и совсем другого президента. Светлое будущее – оно такое!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.