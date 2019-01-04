МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Злий одесит
Злий одесит
БлогерВсі статті автора

Кремлю есть чего опасаться: Россия исчезнет с рынка нефти

Читати матеріал російською

О том, что в Российской Федерации истощаются имеющиеся месторождения нефти, и после пиковых показателей добычи, намеченных на 2020-2021 года, начнется стремительный спад, говорилось и писалось неоднократно.

Причем не только аналитиками и экспертами в “одном лице”, а отмечалось в исследованиях крупных и заслуживающих уважения компаний, аналитических бюро и даже официальных структур самой РФ. Да, в данном случае я имею в виду Минприроды России, в котором бьют тревогу уже не первый год.

Новини
Путин справился со своей ролью

Дело в том, что Министерство природы РФ, как никакое другое знающее о плачевном состоянии месторождений в России, представило накануне Нового года на рассмотрение правительства “Стратегию минерально-сырьевой базы до 2035 года”. Что интересно, согласно данным исследования, представленным в этой стратегии, в 2025 году Россия окажется в точке невозврата, когда начнется необратимый процесс деградации нефтедобывающей отрасли в стране.

По сути, падение добычи нефти в России превысит до 2035 года 55%, и сократится с нынешних, рекордных 11,4 млн баррелей в сутки, до 6,3 млн баррелей в сутки, и даже меньше. А это уже полная катастрофа для РФ, и вот почему.

Новини
Выборы должны быть честными, как в России

Дело в том, что Россия для своих нужд потребляет около 6 млн баррелей нефти в сутки. Остальное уходит на экспорт, который вместе с прибылью от экспорта газа составляет костяк бюджета Российской Федерации. Но, при падении добычи до выше озвученных показателей, РФ попросту останется без одного из основных источников доходов в бюджет, и более того, может превратиться в импортера нефти!

В определенной и даже значительной мере, за это следует благодарить санкции США, которые были наложены на передачу российским компаниям технологий. Именно без современных технологий Россия не способна проводить качественную разведку новых месторождений и осуществлять их разработку, поскольку значительная их часть относится к трудноизвлекаемым.

Новини
В России арестовали американца: украинцам стоит задуматься

По сути, с 2016 года в России не было разработано ни одного нового месторождения нефти. И даже при сохранении нынешнего уровня ограничений на предоставление технологий и оборудования России, без учета возможного ужесточения санкций, РФ не сможет развивать свою нефтедобывающую отрасль.

А потому, да, Кремлю есть чего опасаться. Но, с другой стороны, 2035-й год? Это уже будут проблемы совсем другого правительства и совсем другого президента. Светлое будущее – оно такое!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Информационное сопротивление
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
6
8
Смішно
25
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бор Тарас
Бор Тарас
Хотелось бы напомнить лаптекопытным иксперам,что поставки газо-нефтедобывающих технологий и оборудования запрещены санкциями.А сами производить казламордые способны только скульптуры из навоза да стологмиты из фекалий.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Харченко Вадим
Харченко Вадим
засиРашка до 2035 не дотянет однозначно..Так что и говорить не о чем..ха-ха-ха..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Дейман Алон
Дейман Алон
Все, что делает Пидороссию слабее - идет на пользу Украине, которая и в 2035 году на 1 января почтит память Бандеры, а вот кацапам не до того будет - им бы без нефтяных доходов на лопату говна б наскрести!:))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги