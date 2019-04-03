"Кремльнаш!" У Росії назвали Москву столицею України

Російське видання "Московський комсомолець" випустило матеріал, в якому Москву назвали головним містом України.

"У перший робочий день в українській столиці оголошено жовтий рівень погодної небезпеки через сильний вітер", – написав автор, згадавши кілька разів Москву.

У мережі тут же звернули увагу на показову помилку росіян. "Що, вже?" – написала в Facebook мешканка Тюмені Марина Солотова, опублікувавши підтверджуючий скріншот.

У відповідь на її пост користувачі підхопили веселу дискусію.

"Кремльнаш", "Рятуйтеся, жовто-блакитний рівень небезпеки", "Це провокація", "Обмовочка за Фрейдом?" – відзначили в коментарях.

Ілюстрація Цензор.НЕТ

Багато з них також припустили, що журналіст, який припустився помилки, просто звик за канонами російської пропаганди висвітлювати події лише в Україні.

"Методичку просто не прибрали. За звичкою про Україну", "А за такі помилки хіба не розстрілюють?", "З 1-го каналу тільки пішов, ще не звик, що новини не про Україну бувають", "Хтось вляпався у цієйредакції"," Журналістська професійна деформація. "Росія – маленька країна, оточена з усіх боків Україною", – зіронізували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній депутат Державної думи Сергій Марков "ненароком" заявив, що "добровольці" з Росії воюють на Донбасі з літа 2014 року.

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