Це документ варто прочитати. З моєї точки зору, в сфері російського права нічого більш концептуального і значного не публікували більше чверті століття – з того грудневого дня 1993 року, коли в Росії прийняли першу і поки єдину пострадянську конституцію, пише Костянтин Еггерт для DW. Автори доповіді "Між помстою і забуттям: концепція перехідного правосуддя для Росії" – юрист з Москви Микола Бобринський і правозахисник з Нижнього Новгорода Станіслав Дмитрієвський – витратили майже п'ять років на створення механізму юридичного подолання наслідків як радянської диктатури, так і нинішнього режиму.

Дряхліюча влада Путіна

Солженіцинську тему "Як нам облаштувати Росію" останнім часом обговорюють багато – на YouTube-каналах опозиційної спрямованості, в мережевих пабліках критиків Путіна, на конференціях небагатьох на плаву "системних лібералів". Питання: "Що далі?" хвилює все більше число людей. Не дивно: нинішній політичний режим помітно постарів, закостянів, майже зовсім відірвався від реального життя і більше не може запропонувати Росії нічого нового. Навіть ті, хто ще недавно понуро питав: "Якщо не Путін, то хто?", тепер все частіше говорять: "Хто завгодно, тільки не Путін".

Майбутньому Росії багато уваги приділяє Олексій Навальний. Михайло Ходорковський просуває концепцію Росії як "Гардарика – країни міст". Однак Бобринський і Дмитрієвський, підтримані московським Інститутом права і публічною політикою і його директором Ольгою Сидорович, почали роботу над концепцією правосуддя для постпутінської Росії невдовзі після анексії Криму, в розпал імперіалістичної істерії, що охопила країну. Тоді багатьом здавалося, що путінський режим забезпечив собі політичне безсмертя. Юрист і правозахисник цей "білий шум" зуміли відфільтрувати. Результат вражає.

"Навіщо люструвати, якщо можна судити?"

У розмовах про те, як розібратися з тоталітарним минулим і авторитарним справжнім, в Росії незмінно повторюються дві думки: "Добре б нам провести масову люстрацію!" і "От би нам зробити так, як в Німеччині після Гітлера!". Бобринський і Дмитрієвський вивчили досвід тих країн, які пройшли через болісний період розрахунків з авторитарним і тоталітарним минулим, проаналізували російське і міжнародне законодавство. Багато їх висновків звучать несподівано. Наприклад, "Навіщо люструвати, якщо можна судити?".

Немало злочинів, скоєних держслужбовцями, включаючи прокурорів, слідчих, співробітників НКВС-КДБ або росгвардійців, підпадають під статті кримінального законодавства вже зараз. Адже для багатьох, хто зробив реальні злочини, люстрація – то є, заборона на роботу в державних органах – стала б найкращим виходом із ситуації. Бобринський і Дмитрієвський пропонують пробачити десятки тисяч рядових співробітників виборчкомів – за умови, що вони чесно розкажуть про те, як вони фальсифікували результати голосування і дадуть свідчення на високопоставлених організаторів "вкидань" і "каруселей".

Або візьмемо заклики використовувати досвід Німеччини. Він, з точки зору авторів доповіді, дійсно корисний. Але, скоріше, не стільки той, що пов'язаний з денацифікацією після Другої світової війни, а сучасний, набутий після возз'єднання країни в 1990 році. У ФРН досить успішно розслідували злочини комуністичного маріонеткового режиму НДР і віддали під суд і співробітників політичної поліції "штазі", і навіть деяких колишніх членів східнонімецького політбюро.

І міжнародні трибунали у справах про злочини проти людяності або про агресивні війні він, виявляється, можна абсолютно законно створити в нашій країні за участю ООН і інших міжнародних організацій. А ще в документі є пропозиції щодо вирішення проблеми строків давності за злочини часів Леніна-Сталіна, методах компенсації жертвам терору і їх нащадкам, створення інститутів національної пам'яті...

Шанс на очищення і примирення

Автори доповіді "Між помстою і забуттям" стверджують: необхідно розглянути всі випадки беззаконня, включаючи злочини дев'яностих років. Це і дві чеченські війни, і навіть (імовірно) неправові рішення ери приватизації, наприклад, горезвісні "заставні аукціони". "Якщо ми станемо замовчувати те, що відбувалося при Борисі Єльцині, при всіх його заслугах, то ніякого очищення і примирення не трапиться. Політична ангажованість вб'є саму ідею громадського відплати і примирення", – сказав мені Микола Бобринський.

Загалом, з останнім століттям – від більшовиків до Путіна – цілком можна розібратися, було б бажання майбутньої влади: насамперед, законно обраного нового російського парламенту. Питання в тому, чи буде це бажання. Адже є, наприклад, і такий варіант розвитку подій: до влади приходять радикальні ліві, вони садять олігархів, умовного Чубайса і частина путінської еліти, яка, як вважають багато росіян лівих поглядів, створила в Росії те, що називається сьогодні "капіталізмом".

При цьому епоху "найсмачнішого радянського морозива і самої передової освіти в найбільш читаючої країні світу" вони не чіпають. У Європейському союзі нормальні сучасні соціал-демократи і "зелені" – одні з головних опонентів будь-якого авторитаризму, включаючи радянський. Але в Росії їх поки мало.

Для перехідного правосуддя потрібна сміливість

Небезпека того, що ідеї доповіді "Між помстою і забуттям" виявляться незатребуваними або спотвореними, дуже велика. Вони стосуються не тільки судів, прокурорів, архівів і вироків. Доповідь, по суті, про можливість морального зцілення країни і пом'якшення віковічно жорстоких російських звичаїв. Для цього потрібно сказати і вислухати гірку правду про минуле, засудити беззаконня, покарати вбивць, фальсифікаторів, агресорів, втішити жертв або їх нащадків і сказати самим собі: "Ніколи більше!".

Сьогодні все, що написано в сухуватому, але простому і ясному тексті доповіді "Між помстою і забуттям", здається майже фантастикою. Але такою ж фантастикою колись здавалися можливість вільно сповідувати свою віру або займатися бізнесом, їздити в Париж або читати Довлатова, нарешті, просто купувати, а не "діставати" горезвісну "ковбасу". В один серпневий день 1991 року все це раптово стало реальністю.

Вже скоро ми з'ясуємо, повторюються чи в Росії чудеса.