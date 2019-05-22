Самочувствие регионов в России по фокус-группам Белановского:

• Красноярск: "Страна работает на оборонку. В 80-е годы и на оборонку, и на науку, и на медицину хватало, а теперь денег нет, только ракетами хвастаемся. Если мне дают подачки, это не значит, что я рад такому режиму. Правоохранительные органы не работают, нарушают права людей. Этой системе выгодно подавлять людей как личностей. Ничего хорошего при Путине уже не будет. Никто ни за что не отвечает, полное равнодушие, нет профессиональной ответственности, надо чаще менять чиновников: не справился – уволен".

• Екатеринбург: "Ухудшилась медицина, повышение пенсионного возраста, повышение НДС, закон о "суверенном Рунете", корпорации выдавливают малый бизнес, пытки в МВД и ФСБ, СМИ все сильнее и глупее пытаются отвлечь внимание общественности от реальных проблем. Во власть попадают люди по принципу лояльности, а не профессионализма. Надоело бесконечное вранье и отношение к людям, как к людям второго сорта. Сколько можно, жрут за наш счет и ведут себя по-хамски. Это геноцид. Безнравственность и эгоизм властей возведены в добродетель, это неслыханный цинизмом".

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• Москва: "В этой модели нет никаких иных вариантов, кроме ухудшения. Система, которая игнорирует обратную связь, обречена. Что может создать система, которая не сообразуется с реальностью? Полная неадекватность власти, как будто мы с ней живем в разных мирах. Люди дезориентированы и дезорганизованы. Они не находят альтернативного варианта. Они понимают, что это тупик".

• Якутск: "Налоги увеличились. Рост цен такой, что зарплаты за ними не успевают. Повышение пенсионного возраста. Безработица. Весь мир нас ненавидит. Промышленность и сельское хозяйство в упадке. Мы стремительно двигаемся к 37-му году, везде тотальный контроль. Принят закон о неуважении к власти".

• Магадан: "Путин не считается с народом, он надеется, что если мы поддерживали его тогда, то так будет продолжаться бесконечно, но это не так. Уровень жизни резко ухудшился. Россия поссорилась со всем миром, везде вранье и агрессия. СМИ отвлекают нас проблемами Парижа, Венесуэлы, Украины, как будто мы не видим, что происходит у нас. Наступила полная стагнация".

• Калининград: "Рост цен, коррупция, утопические обещания, налоги увеличились, повышение пенсионного возраста, ухудшение медицины и образования".

• Владивосток: "Мы собираем деньги на операции детям и платим огромные зарплаты менеджерам госкорпораций".

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