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Путін доручив заборонити "ототожнення ролі СРСР і фашистської Німеччини". Володимир Путін доручив Державній думі до 1 липня 2021 року підготувати поправки до федерального закону "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні", суть яких повинна полягати в забороні "публічного ототожнення ролі СРСР і фашистської Німеччини у Другій світовій війні", випливає з опублікованих 23 січня на сайті Кремля доручень президента.

Повторю і нагадаю незаперечне. Наведу кілька безперечних фактів, які доводять, що "ролі збігалися".

23 серпня 1939 року, Москва. Підписання радянсько-німецького договору про ненапад і "Секретного протоколу". (Довжина підпису тріумфуючого і захопленого Сталіна на карті до протоколу, де позначені збільшення СРСР, - 59 сантиметрів!) Характерно, що офіційне ставлення до Протоколу влади змінювали 4 рази (і змінюватимуть ще).

22 вересня 1939 року, Брест - спільний парад військ Вермахту і РККА.

28 вересня 1939 року, Москва - підписання Договору про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною.

Якщо все це не доводить "ототожнення ролі", то чи існує взагалі хоч щось, що може це ототожнення довести? Додатковим аргументом на користь "тотожності" є та обставина, що після початку Вітчизняної війни, після 22 червня 1941 року, Кремль дію договорів скасував.

І все-таки, ролі збігалися чи ні? Однак реальна ситуація була ще гіршою і ще складнішою!

Важливим індикатором ставлення Кремля до Берліна можна вважати дзеркальний процес - ставлення радянської влади до німецьких комуністів, які втекли в СРСР після приходу Гітлера до влади. У Радянському Союзі їх зустріли як дорогих братів і однодумців. Однак в роки терору, точніше - 25 липня 1937 року, почалася "німецька операція" НКВС і 65 тисяч німецьких комуністів було заарештовано. 42 тисячі визнані агентами Гестапо і засуджені до вищої міри покарання. Кілька сотень німців, тих, хто зберігав свої паспорти і громадянство, Гітлер зажадав повернути в Німеччину. У Рейх, зокрема, виїхало кілька секретарок Комінтерну, які склали для фюрера повний список радянських агентів... Як натякають кремлівські пропагандисти, Сталін був людиною великого розуму, проте він довго не міг зрозуміти, як і чому Абверу вдалося нейтралізувати всю радянську агентуру в Німеччині ...

Після енкавеесної зачистки здавалося, що все шпигуни знешкоджені і на батьківщині Леніна живуть і працюють тільки дійсно справжні, справжні німецькі друзі... Але з підписанням Договору Сталіна - Гітлера від 23 серпня (за нинішнім - "про неотождествленность ролей") Сталін отримав переконливе прохання з Рейху віддати втікачів-німців додому, тобто передати незломлених німецьких комуністів в руки Гестапо. Ну як же було вшанувати і не порадувати "бойового друга"! Тих членів КПГ, , хто залишився в СРСР, інтернували і повернули в лапи фюрера...

І ще пара штрихів...

До серпня 39-го року фашизм в СРСР жорстко критикувався, а після серпня всі офіційні оцінки, як водиться, змінилися на протилежні, на 180 градусів. Однак багато радянських громадян своє негативне ставлення до фюрера зберігали і публічно висловлювали вже після підписання радянсько-німецького договору. Коли ці судження долітали до вух стукачів, тих, хто заперечує нацизм відправляли в радянські табори. Причому з ГУЛАГу їх не випускали до 41-го, а деяких навіть до 42-го року. За що репресували критиків Гітлера в країні, що вже воювала з Гітлером? У жорстко тоталітарній державі політичною суб'єктністю наділений тільки вождь. У Громадянській війні в Іспанії Сталін боровся з Гітлером і Франко; в Польщі Сталін воював проти Варшави в союзі з Гітлером... У тоталітарній державі громадянам не годиться сперечатися з владою, "весь радянський народ, як одна людина..." влада ні про що не питала, але дозволяла "одностайно підтримувати". Влада ж діяла тільки відповідно до інтересів самого вождя, які регулярно змінювалися і які видавалися за інтереси всього народу. Значить, ототожнювати Сталіна і Гітлера не так-то просто...

Про Голокост і ВВВ.

Тільки ЗМІ повідомили про доручення Путіна, і тут же з'явилися виправдовувачі і роз’яснювачі. "Ну, як же, адже оскаржувати трагедію Голокосту неприпустимо, за заперечення на улюбленому вами ліберальному Заході дають строк! Ось і про війну годі сперечатися, треба пам'ятати і шанувати! Коротше," ніхто не забутий і ніщо не забуте"!"

Але справа в тому, що трагедія євреїв у Другій світовій війні багаторазово доведена, а неттотожність Гітлера і Сталіна - це міф, що суперечить загальновідомим фактам. Різниця є, і вона очевидна! Та й скільки їх, "незабутих" - чи то 7 мільйонів, чи то 42 мільйони (офіційно названі цифри) - ніхто не знає...

Ще кілька запитань і зауважень.

Ми бачимо, що доручення Путіна - це аж ніяк не відповідь на листи і заяви вчених-істориків, які несподівано виявили нові документи. Таких листів і не було. Мова знову-таки йде про доручення Путіна офіційним історикам, які також позбавляються суб'єктності.

Ще гірше те, що реалізація висловленої президентом пропозиції порушує фундаментальну конституційну норму - заборону на введення госідеологіі! І те, що ця пропозиція поки не викликала жодних питань і дискусій в суспільстві, саме по собі призводить до сумних висновків - у нас немає справжнього Конституційного суду, а офіційні історики - це не вчені, а міфотворці...

При цьому стає очевидним, що влада, яка примушує країну жити у вигаданій нею реальності, яка ніколи не існувала, влада, несумісна з правдою істинною, доводить свою слабкість, а не силу!

Цікаво, коли 100 мільйонів переглянули фільм і вимагають судити за отруєння, відповісти за корупцію, їм відповідають: "Не чіпайте дітей". А якщо доводити, що Гітлер і Сталін діяли спільно, якою буде відповідь?

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