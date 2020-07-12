Кремль змінив стратегію щодо Донбасу: Пономарьов розкрив подробиці нового плану

Після референдуму про обнулення президентських повноважень російського президента Володимира Путіна в Кремлі змінили стратегію щодо Донбасу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов. На його думку, після минулого голосування Москві більше не потрібно прискорювати мирні переговори, поспішати тепер має Україна.

"Путін вважає, що час працює на нього, а не на Володимира Зеленського. На початку року він поспішав, хотів закликати всіх міжнародних лідерів 9 травня до Москви і на тлі успішних переговорів з Україною домовитися про зняття санкцій. Нічого не вийшло, тому можна спокійно, не поспішаючи тиснути на Україну, чим там і займаються", – зазначив він.

За словами Пономарьова, парад Перемоги до 9 травня Путін розміняв на поправки до Конституції і направив його ефект не на міжнародну аудиторію, а на суто внутрішньоросійську.

"Він хотів зібрати якомога більше голосів на референдумі щодо поправок. Тому дедлайн із завершення переговорів щодо України зник, а недавня зустріч у Берліні завершилися нічим. Москва зайняла точку зору, що тепер нехай Україна турбується й поспішає, а ми займемо вичікувальну позицію", – підсумував він.

Повну версію інтерв'ю з Іллею Пономарьовим скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами відомого волонтера Мирослава Гая, протикорабельна крилата ракета Р-360 "Нептун", яку розробляють в Україні, здатна захистити берегові кордони в разі російської агресії на Чорному морі або з боку анексованого Криму, і вже викликала чималий галас у Росії.