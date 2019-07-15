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"Кремль злякався": Радзіховський пояснив масові арешти росіян

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Влада в Росії категорично проти присутності опозиції в державних органах країни, тому не допускає її на майбутні вибори до Московської міської думи, намічені на 8 вересня.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський публіцист Леонід Радзіховський, коментуючи протести і затримання опозиції в Москві, 14 липня. За його словами, наказ на розгін і арешти протестувальників виходив із Кремля.

"Влада боїться, що в умовах падіння її рейтингу та роздратування народу, наявність опозиціонерів в легітимних органах, може привести до великих потрясінь, а в перспективі і до краху самої влади. Хоча самих по собі опозиціонерів мало і нічого особливого вони з себе не представляють. Але в Кремлі думають, що це дуже небезпечно", – припустив він.

Протести в Москві

Протести в Москві

Фейсбук Слави Рабиновича

За словами Радзіховського, в найближчі роки перед главою РФ Володимиром Путіним стоїть найважливіше завдання – або залишитися при владі назавжди, або ж передати її своєму наступнику. В умовах падіння рейтингу, та й ще при наявності активної опозиції, реалізувати хоча б один варіант йому буде складно.

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"У 24-му році у Путіна закінчується строк повноважень і згідно із законом, він не може балотуватися. Щоб залишитися при владі назавжди йому потрібно або змінити Конституцію, або ж передати владу комусь іншому. Вирішити цю важку задачу при наявності опозиції в легітимних органах – важко. Тому він і не пускає її на вибори і таким чином, вирішує для себе хоча б цю проблему", – підсумував публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Москви спалахнув масовий протест. Протестуючі дійшли до мерії Москви по Тверській вулиці. Колону очолили опозиційні політики Ілля Яшин і Любов Соболь. За оцінками російських ЗМІ, в акції взяли участь від 300 до 2000 чоловік.

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Особи
Володимир Путін Леонід Радзіховський
Місце
Росія Москва
Теги
протест затримання Новини Росії
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Юг Руси
Юг Руси
" Хотя самих по себе оппозиционеров мало и ничего особенного они из себя не представляют. Но в Кремле думают, что это очень опасно" - он что, млять, умнее чем Кремль? Если ты такой умный, то почему такой бедный? )))
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