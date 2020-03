Кремль ввів війська у Москву через коронавірус: з'явилося відео

У центрі Москви були помічені російські військові, яких влада направила в столицю країни для підтримки режиму карантину через спалах коронавірусу.

Відповідне відео з'явилося в Twitter Liveuamap. Інцидент трапився близько 6 ранку 19 березня.

За свідченням очевидців, більше тисячі військовослужбовців переміщалися в районі станції московського метрополітену Ленінградський вокзал.

Нагадаємо, за словами російського журналіста Сашка Сотника, у Росії приховують інформацію про справжнє число хворих на коронавірус. Для цього російська пропаганда з подачі Кремля запустила відверту брехню про 93 заражених, про несерйозність вірусної інфекції і нарешті про гібридну війну США проти Китаю і Росії з використанням COVID-19.

Several thousand troops being moved through Moscow's Leningrad Station at 6am this morning. Apparently being sent out of the capital https://t.co/XU2YonnXR8 pic.twitter.com/MobndPs8hp via @howardamos #Russia