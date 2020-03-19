Головна Новини
19 березня • оновлено в 17:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Кремль ввів війська у Москву через коронавірус: з'явилося відео

9.5т
Читати матеріал російською

У центрі Москви були помічені російські військові, яких влада направила в столицю країни для підтримки режиму карантину через спалах коронавірусу.

Відповідне відео з'явилося в Twitter Liveuamap. Інцидент трапився близько 6 ранку 19 березня.

За свідченням очевидців, більше тисячі військовослужбовців переміщалися в районі станції московського метрополітену Ленінградський вокзал.

Кремль ввів війська у Москву через коронавірус: з'явилося відео

Скріншот

Нагадаємо, за словами російського журналіста Сашка Сотника, у Росії приховують інформацію про справжнє число хворих на коронавірус. Для цього російська пропаганда з подачі Кремля запустила відверту брехню про 93 заражених, про несерйозність вірусної інфекції і нарешті про гібридну війну США проти Китаю і Росії з використанням COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей заявив, що неофіційна кількість інфікованих коронавірусом в Росії може досягати 130-180 тисяч чоловік, а померлих – 1600 чоловік.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
6
25
Смішно
37
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кофанов Александр
Кофанов Александр
Только кастрюлеголовые могут поверить этой уете
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же вы бараны!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Пигин Макс, о, первый с короной пошел! Спасибо, максик, порадовал. Давно жду, когда ты сдохнешь! Не забудь свою честь пукину отдать на хранение.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Чубатые вышиванщики это самое тyпoe племя на Земле.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Новини Росії

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги