Кремль відповів на звинувачення в отруєнні Навального "Новачком"

У Кремлі не бачать жодних підстав для звинувачення російської держави через отруєння опозиційного політика Олексія Навального речовиною з групи "Новачок".

Як повідомляє "Інтерфакс", прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що не вважає, що отруєння Навального могло бути кому-небудь вигідно.

"Не думаю взагалі, що комусь це могло бути вигідно, якщо просто тверезо дивитися на те, що відбувається. Я акуратно казав би про звинувачення російської держави. Все-таки немає жодного приводу для звинувачень російської держави. Жодні звинувачення ми не схильні сприймати в зв'язку з цим", – зазначив він.

За словами Пєскова, президент Росії Володимир Путін не планує жодних спеціальних заяв через звіт уряду Німеччини про те, що Навального отруїли "Новачком". Також він не планує розмовляти з канцлеркою Ангелою Меркель.

Прессекретар зауважив, що два лідери досить часто спілкуються по телефону. "Тому, напевно, якщо одна зі сторін вважатиме за необхідне, то такі контакти зможуть відбутися", – додав він.

Також у Кремлі не розуміють, що може бути причиною обговорення теми санкцій проти РФ.

"Ми, безумовно, не хотіли б, щоб наші партери в Німеччині, інших європейських країнах поспішали з якимись оцінками, ми вважали за краще б перебувати в діалозі", – продовжив Пєсков.

Він підкреслив, що до відправлення Навального в Німеччину чисельні аналізи не виявили отруйних речовин.

"Ми зацікавлені у встановленні причин події з берлінським пацієнтом. Наші слідчі органи проводять необхідні перевірочні дії, цим діям однозначно допоможе інформація німецької сторони. Досі будь-якої інформації ми не отримали. Сподіваємося, що це станеться найближчим часом", – сказав прессекретар.

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